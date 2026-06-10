全黨等一人！鄭朝方參選新竹縣長 賴清德將親授競選帶

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竹北市長鄭朝方。（圖／鄭朝方臉書）





民進黨選對會今（10日）上午一致通過，將徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並建請中執會同意。民進黨預計下午召開正式提名記者會，屆時將由總統兼民進黨主席賴清德親自主持，並親授競選帶給鄭朝方。

選對會成員之一、立委陳培瑜於會後受訪時表示，大家鼓掌一致通過鄭朝方提名案，預計今天就會完成所有程序。陳培瑜強調黨內非常期待鄭朝方，至於鄭參選後留下的竹北市長職缺，正由新竹縣黨部積極討論中；由於多位擬參選人及有意願者仍需要諮詢各方意見、進行內部整合，因此希望各界再給縣黨部一些時間，後續一有確切結果，會在第一時間向社會大眾報告。

「等一個人」賴清德多次親自勸進轉念

新竹縣向來被視為民進黨的極艱困選區，但今年國民黨內部一度面臨整合挑戰，加上鄭朝方近年擔任竹北市長期間施政評價頗高、深受年輕世代與竹科人口支持，綠營內部始終將他視為藍天變綠地的唯一人選。

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然而隨著國民黨初選落幕、藍營逐步完成內部整合，加上鄭朝方原本考量地方建設延續性，傾向先爭取竹北市長連任，此舉一度驚動黨中央。據悉，黨主席賴清德曾多次親自約見並全力勸進，但鄭朝方當時對外態度仍相當保留，僅強調「黨中央會在通盤考量後做出決定，並選出最具競爭力的人選」。

直到鄭朝方未參與民進黨竹北市長的提名登記，外界才幾乎確定他要點頭參選。另據地方知情人士透露，鄭朝方在黨內高層與地方大老幾經勸說後，終於在上個月點頭答應承擔大局。

藍綠白「新竹大戰」正式開打

隨著民進黨選對會今日正式敲定鄭朝方出戰新竹縣長，也宣告2026年新竹縣長選戰全面進入正面交鋒階段。鄭朝方代表綠營披掛上陣後，預計將正面對決國民黨已提名的現任立委徐欣瑩；而在鄭朝方轉戰縣長後，空出來的竹北市長選戰，目前民眾黨已提名新竹市前副市長邱臣遠，藍綠白三方勢力如何在竹科腹地激戰，將成為2026九合一大選中全台最受注目的焦點戰局之一。

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