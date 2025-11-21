全齡友善生活圈 門諾醫院領航壽豐鄉地方創生

貴賓合影

由門諾醫院主責提報的「壽豐鄉地方創生計畫」獲國家發展委員會正式核定，將結合地方產官學能量，全面推動花蓮縣壽豐鄉在醫療、產業與生活品質上的升級，展現中央對壽豐永續發展的肯定，也象徵壽豐在健康、產業、文化與環境等面向邁入全方位升級的新階段。

長期深耕花東，門諾醫院壽豐分院是在地的地區醫院，除長年陪伴急、慢性身心科患者走過復原的路，為了讓鄉親就醫更方便，分院更開設多元門診與洗腎服務，讓民眾不用舟車勞頓，並且，醫護團隊也深入社區，投入長照、失智共照、居家護理及社區健康促進等工作。門諾醫療財團法人董事長賴史忠表示，隨著此次計畫正式啟動，將整合更多跨領域資源，共同推動地方創生，打造一個結合醫療照護、友善生活環境、在地食農文化與產業活力的「全齡友善生活圈」，讓長輩能在熟悉的土地上安心生活，也讓年輕人願意回來發展，攜手打造一個更健康、更永續、更有希望的壽豐。