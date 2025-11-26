全齡友善 白米甕籃球場改善啟用

中山區太白里白米甕籃球場暨兒童遊戲場二十六日啟用。（基隆市政府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市中山區太白里白米甕籃球場因設備老舊影響使用品質，基隆市政府、台電與地方協力改善後，二十六日在市長謝國樑、台電副總經理鄭慶鴻、太白里長鄭吉雄及民代、居民共同見證下正式啟用，包括籃球場、體健器材、兒童遊戲區等多元設施，提供當地居民更安全、友善、具吸引力的全齡運動空間。

謝國樑表示，白米甕擁有深厚的歷史文化與海港特色，市府希望透過場域再生，讓運動空間不只變得更好用，也能成為居民休閒交流的新場域，並強調市府將持續改善各區里公園與運動設施，確保孩子、家長與長輩都能在安全環境中享受運動與社區生活。

中山區公所指出，該案由里長鄭吉雄從一一０年起積極爭取，經民政處協助於一一三年核定補助五百九十二萬元，再加上台電電協會補助四百五十萬元，總經費達一千０四十二萬元，工程自今年二月十四日開工、九月三十日完工，全區面積一千四百一十平方公尺，改善幅度大、影響深遠。

改善工程內容包含多功能籃球場改造、環狀跑道、全區照明提升、兒童遊戲場、體健器材、座椅與休憩區等，讓不同年齡的市民都能依需求使用，強化場域安全性，也提升整體社區活動量能。完工後的籃球場更適合打球、跑步、親子互動與體能訓練，已成為太白里全新的社區亮點。

謝國樑說，市府將持續與里長、公所及居民合作，分區盤點各里公共設施需求，讓社區逐步改善、生活品質全面提升，期待白米甕籃球場成為居民運動、休憩與交流的共同空間，展現基隆城市的活力與溫度。