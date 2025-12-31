全齡同樂盡在新北河濱 「熊猴森樂園」全台最火熱玩樂主場





水利局長宋德仁今(31)日於市政會議，以「全齡同樂 歡樂無限-盡在新北河濱」為題進行專案報告，細數如何翻轉1,382公頃的防洪場域，進化為年吸3,375萬人次的全齡休憩聖地。市長侯友宜聽取後表示，「熊猴森樂園」與四季活動，讓河濱公園成為全台最火熱的玩樂主場，並誠摯邀請市民今晚20:26齊聚淡水、八里，共賞「閃耀新北 1314 跨河煙火」，迎接2026年。

侯友宜說，市府在守護防洪安全的前提下，積極推動多元的水岸建設，除了建置218公里的單車路網，更導入62種全齡遊樂與運動設施，讓河濱公園從單一的防洪空間，轉型為充滿活力的生活場域。特別是「新北大都會公園」成功發揮疏洪道的多元價值，打造出全國最大的「熊猴森樂園」，不到一年即吸引突破3,375萬人次造訪，躍升為全台水岸轉型最具代表性的示範地標；再結合從「春紛節」到今晚「跨河煙火」的四季精彩活動，讓新北水岸真正成為市民引以為傲、全齡共享的休憩聖地。

宋德仁指出，新北河濱公園透過218公里自行車道路網串聯北北基桃，並設置包含寵物公園、遙控賽車場等62 休憩設施，搭配15座友善水岸電梯，讓市民能安全便利地進出。除了完善硬體，更規劃四季特色活動，如春季「春紛節」、夏季「蝶戀季」、秋季「沙雕展與濕地藝術季」及冬季「跨河煙火」，讓河濱公園成為「從早到晚，從小到老」都適合玩翻天的休憩首選。

此外，全台最忙打卡點，占地約424公頃的「新北大都會公園」，由水利局及高灘處重新賦予二重疏洪道新價值，使防洪與休閒兼容並蓄。依據觀光署統計，114 年 1 到 10 月即吸引3,375萬人次造訪，實力制霸全台並帶動周邊繁榮。

宋德仁表示，今晚20:26登場的「閃耀新北 1314跨河煙火」長達13分14秒，將施放高達35,520發精彩煙火。今年特邀曾操刀奧運的世界級法國團隊Groupe F親自操刀，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，與即將完工的「淡江大橋」相互輝映，以璀璨光影勾勒並襯托出大橋獨特的建築美學。此次更精選八重蕊、五彩瀑布、飛珠遊星等少見訂製煙火，將為市民朋友們呈現震撼天際的藝術饗宴。

值得一提的是，今年跨河煙火特別於淡江大橋上、下游採取「雙主場」施放模式。不論你身處淡水或八里，抬頭仰望即可同步捕捉零時差的絕美瞬間，全方位體驗這場閃耀全場、驚艷視覺的跨河巨獻。

高灘處長黃裕斌建議民眾可至淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），以及八里側的左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、十三行博物館、八里左岸漫步廣場等10處最佳觀賞點欣賞煙火。並呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，配合市府交通管制措施，相關活動與交通資訊請至活動官網 (https://news.ebc.net.tw/event/ntpcny2026/) 查詢。



