全齡快樂公園 蜂巢遊戲塔吸睛

新北市長侯友宜28日視察新莊快樂公園，並與現場來賓及學生一同揭開禮箱，象徵公園啟用。（吳嘉億攝）

新莊區瓊泰路「快樂公園」過去曾是菜園及雜樹林，新北市政府投入約1億2022萬元經費開闢，28日舉行啟用典禮。新北市長侯友宜指出，市府持續推動全齡化共融公園，此次整併原快樂公園及擴建周圍閒置土地，並加入全齡特色設施，滿足地區休憩需求，同時串聯瓊泰河濱公園打造新莊生活綠廊。

侯友宜表示，快樂公園鄰近豐年國小及豐年市場，因既有設施無法滿足民眾使用需求，透過公園闢建工程，一併施作周邊計畫道路、學校人行道及公園，整合後面積達約6400平方公尺。

廣告 廣告

侯友宜說，為提供民眾休憩的自然友善環境，市府積極設置特色共融公園，迄今達247座。此次工程投入經費約1.2億元，將快樂公園擴建為全齡化共融公園。

新北市工務局長馮兆麟指出，市府活化閒置的土地改建為公園綠地，經徵詢地方意見，規畫出入口迎賓區、共樂地景沙坑區、蜂巢主題遊戲區、健康樂活區及快樂共享廣場等5大區。

馮兆麟說，其中最吸睛的亮點為蜂巢主題遊戲塔，靈感源自蜜蜂飛行路徑，設計富有挑戰性的滑梯與攀爬設施，鼓勵孩童探索冒險；共樂地景沙坑區則提供西瓜轉盤、沙坑及益智遊戲牆，促進孩童感官發展與社交互動。

新北市新建工程處長簡必琦說明，除完善公園各項功能外，全區設有保水設施與雨水回收系統，並運用再生資源配置太陽能儲電系統及LED節能照明，提升資源利用效率，打造永續友善的休憩空間。

工務局補充，除遊樂器材外，健康樂活區設置共融體健器材，共享廣場則可舉辦各類活動，園內同步建置人本友善步道，完善無障礙通行動線，讓長者、孩童及行動不便者皆能安心往來。