全齡新地標 「鼓」動新生活

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坐落於果貿新村、前鋒國宅與內惟社區交會處的鼓山運動中心，以「全齡友善 、社區共享」為核心，打造鼓山、左營最新的活力地標。從親子同樂到樂齡健身，多元運動課程滿足不同世代需求，加上開放式園區設計，讓民眾不僅能來運動放電，也成為散步、交流、放鬆的好所在。滿滿活力與能量，邀請大家一起揮灑汗水，「鼓」動著社區生活的新節奏。

在洋溢眷村煙火氣的果貿新村、年輕家庭聚集的桃子園生活圈，以及保留在地記憶的內惟老社區之間，新落成的鼓山運動中心，恰好坐落於三種截然不同生活節奏的交會處。豐富的室內外運動場館，多元化的課程與空間設計，讓想要維持體力的上班族、釋放活力的孩子們，以及來活動筋骨社交生活的樂齡族，都能打造屬於他們的元氣補充站。「鼓山運動中心最大的特色，在於它剛好位於新舊社區交會處。」負責場館營運的禔姆有限公司區經理吳羽家先生說：「像桃子園是比較新的社區，果貿則有很濃厚的傳統眷村氣氛，所以這裡不只是運動空間，也是文化與世代共融的地方。」

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中華一路與桃子園路旁的鼓山運動中心，不僅是運動場館，也是串聯不同世代、凝聚社區情感的共享空間。(攝影/曾信耀)

一樓規劃為全民體適能訓練場，空間區分為教練指導課程區與民眾自主使用器材區，滿足專業訓練與日常運動需求。(攝影/曾信耀)

鼓山運動中心基地前身為鼓山區中山國小舊校區，2016年遷校至美術館周邊後，經高雄市政府活化再利用，轉型為現今兼具運動機能與社區共享的公共場域。場館採兩層樓複合式設計，室內外空間規劃完整，搭配多元課程安排，讓親子、青年到樂齡族群，都能在此找到適合自己的運動節奏。特別的是，教室皆採多功能設計，可依課程需求靈活轉換。上午可能是瑜珈課，下午變成TRX懸吊訓練，晚上則化身有氧舞蹈空間，而較小間的則可以做為兒童教室，提升使用效率之餘，也讓課程安排更多元。

多功能教室包含三間可彈性運用的運動教室與一間高階訓練教室。(攝影/曾信耀)

二樓則規劃綜合球場，可容納六面羽球場，同時結合近年熱門的匹克球運動，透過複合式場地配置，讓羽球與匹克球都能彈性使用。戶外空間則保留原有校園運動氣氛，設有200公尺跑道、風雨籃球場等。

二樓綜合球場結合近年熱門的匹克球運動，透過複合式場地配置，讓羽球(上)與匹克球(下)都能彈性使用。(上：攝影/曾信耀；下：圖片提供/鼓山運動中心)

新整建的運動中心延續中山國小既有操場與籃球場規劃，更加入全新體適能訓練場和多功能教室。(攝影/曾信耀)

「全民體適能訓練場」內設置InBody身體組成分析設備，可分析肌肉量、脂肪量與骨骼密度等數據，讓教練能依照個人身體狀況，提供適合的運動建議與課程方向。吳羽家表示，場館在器材規劃上，以「一般民眾容易上手」為原則，除了基本重訓設備，也配置許多適合樂齡族群使用的有氧與伸展器材，例如跑步機、腳踏車、交叉機與滑步機等，希望讓不同年齡層都能安心培養運動習慣。

鼓山運動中心場館不只提供運動空間，更希望打造全齡友善的社區健康聚落。(攝影/曾信耀)

他也補充說：「長輩需要的，其實不是高強度訓練，而是維持生活機能與身體健康。」因此課程除了基礎體適能，也規劃樂齡TRX、樂齡瑜珈、舒緩伸展與頌缽瑜珈等內容，希望透過較溫和的運動方式，幫助長輩維持肌力與骨骼健康，同時增加社交互動。

透過較溫和的運動方式，幫助長輩維持肌力與骨骼健康，同時增加社交互動。(圖片提供/鼓山運動中心)

除了樂齡規劃，家庭與親子需求同樣被納入考量。未來將開設幼兒體能與兒童課程，讓孩子在運動中培養協調性與活動力，而家長則能同時進行健身、打球或參與成人課程。羽球與匹克球等低門檻運動，也讓「全家一起運動」變得更容易實現。

此外，結合鄰近的日照中心、非營利幼兒園，以及既有校園環境，鼓山運動中心逐步融入社區日常。有人來運動、有人散步聊天、有人接送孩子，也有人固定與朋友相約上課，生活樣貌在此自然交織。開放式園區設計，也讓運動中心不只是「來流汗的地方」，更成為居民散步、交流與放鬆的公共空間。從早上六點到晚上十點，全新的場館持續迎接不同世代的人們走入其中，在活動筋骨與彼此交流之間，串起健康、友善且充滿連結感的生活節奏。

Information

• 鼓山運動中心

地址：高雄市鼓山區雄峰里桃子園路1號

電話：(07)581-9888

FB：高雄市鼓山運動中心

原文出處:高雄畫刊

圖片來源:高雄畫刊

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