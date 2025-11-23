全齡樂活嘉年華 秀健康成果

活動現場安排多組精彩表演，營造活潑歡樂的嘉年華氣氛。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為展現基隆市推動「全齡健康、世代共融」的豐碩成果，基隆市衛生局週末在基隆港好食城三樓麗都蝶客花園舉辦「港動樂活嘉年華」活動，現場熱鬧非凡，吸引超過五百位以上市民熱情參與，謝國樑市長、社會處長楊玉欣及秦鉦、呂美玲、吳驊珈、鄭文婷等多位議員及代表也出席參加，共同感受健康生活的喜悅與幸福。

活動特別表揚在各項健康促進與友善照護中，表現優異的單位，包括：高風險孕產婦照護醫療機構、高齡友善服務診所、兒童發展篩檢服務院所、哺集乳室競賽績優機構、ＩＣＯＰＥ長者功能評估院所及參與高齡友善共餐輔導據點等共四十八個單位。

現場安排多組精彩表演，營造活潑歡樂的嘉年華氣氛，並設置「健康成果照片展區」，透過一張張照片回顧衛生局在婦幼健康、營養促進、防疫、慢病防治及食藥安全等健康議題的努力足跡。此外現場也設有「扭蛋互動問答區」，由民眾透過扭蛋抽題，尋找答案的方式，參與挑戰，從遊戲中學習健康知識，在輕鬆有趣的體驗中提升健康識能，達到寓教於樂的效果。

市長謝國樑與衛生局局長張賢政活動中表揚在各項健康促進與友善照護中，表現優異單位。（巿府提供）

謝國樑親臨現場與市民共同歡度這場健康盛會，他表示，市府將持續整合跨局處與社區資源，推動友善照護與健康促進政策，讓不同年齡層的市民，都能享有完整的健康服務，攜手將基隆打造成為一座「世代共融、有愛、有溫度的幸福城市」。

衛生局局長張賢政表示，「港動樂活嘉年華」活動，不僅是展示公共衛生服務成果的平台，更希望讓健康教育能融入市民日常生活中，他強調：「健康不只是口號，而是一種生活態度。