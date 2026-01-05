全齡營養教育與健康飲食推動 國健署呼籲貼近生活情境





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】《營養及健康飲食促進法》推動滿兩週年，國民健康署持續擴大行動，截至114年底，全國已布建85處社區營養推廣中心、164位專職營養師深入社區服務；完成第9版DRIs草案修訂，推動32件營養教育創新計畫，首度辦理「健康飲食實踐獎」，攜手跨域夥伴打造健康飲食支持環境，讓健康飲食更貼近民眾日常。



持續布建營養基礎 滿足不同生命週期的營養需求



《營養及健康飲食促進法》自112年12月15日立法院三讀通過，並於113年1月3日公布施行以來，已滿兩週年，正式邁入第三年。為持續推動全民實踐健康飲食，國民健康署在既有制度基礎上，持續布建基礎建設、推動全齡營養教育、營造健康飲食支持環境，積極擴大實務行動，期能提升民眾營養識能，營造友善的飲食環境，讓健康飲食更容易落實於日常生活中。

為確保國人健康飲食並滿足不同族群營養需求，國民健康署於114年完成第9版「國人膳食營養素參考攝取量（Dietary Reference Intakes，簡稱DRIs）」草案修訂及預告，除完善對國人的營養建議外，更與國際作法接軌，朝預防疾病發生的方向訂定，並呼應環境永續之理念，編修新版「國民飲食指標」及 「每日飲食指南」，作為民眾健康飲食之參考。



此外，國民健康署也結合跨領域專家團隊、利害關係人共同參與和設計，找出主要的營養問題，跳脫傳統單一族群或疾病導向的思維，運用互動式通訊工具提供個人化營養資訊，協助建立營養照護流程，期能營造攝取健康飲食的氛圍。 國民健康署持續在22縣市成立社區營養推廣中心，透過營養師提供各項營養篩檢、衛教、餐飲輔導等工作，努力將營養服務深耕於社區中。截至114年底，全國已累計布建85處社區營養推廣中心及分中心，164位專職社區營養師在社區中守護長者健康。



把健康飲食變有趣化 讓營養知能走進每個年齡層



為了鼓勵跨領域單位以生活化、創意化方式推廣營養教育，國民健康署於114年首度辦理「營養及健康飲食教育推廣方案」，補助經過層層審查所選出的32件優質計畫單位，強調創新性的體驗活動，像是透過湯底、香料體驗，從實作中學會減鹽；有運用AI與數位遊戲，提升民眾辨識食品標示與健康選擇的能力；也有為幼兒與國小學童量身設計的動畫、拼圖與互動教具，讓孩子在「玩中學」，把營養概念帶回家庭。「營養及健康飲食教育推廣方案」讓健康飲食教育不再停留在知識傳遞，而是貼近生活情境，協助民眾做出健康決定。



另外，國民健康署也參考國際作法，邀集專家多次討論，期能因應場域的需求，逐步建構所需的核心能力與課程，並將部分架構導入學校課程，讓營養知識往下扎根。



改變餐桌選擇 打造健康與美味兼具的飲食生活



由於國人外食比例偏高，普遍面臨鹽、糖、飽和脂肪與熱量攝取過多的問題，有近百家賣場、通路及餐飲業者參加114年第一次辦理的「健康飲食實踐獎」，獲獎餐點運用巧思以天然香料取代重鹽卻不減風味、提供多元食材補充國人缺乏的膳食纖維等營養素，也有依「我的餐盤」概念製作餐點，徹底打破健康與美味不能兼具的迷思，更有超過百家的學校、衛生所、農會、醫院、公會協會及企業等單位共同宣示，提出對健康飲食的承諾或行動。



面對高齡化社會，希望長輩們都能取得咬得動、吃得下的餐點，國民健康署擴大辦理「銀領新食尚 銀養創新料理競賽」，邀集社區、長照機構、餐飲業者與年輕世代共同參與。競賽成果更延伸為「千歲宴」，以傳統辦桌形式，讓社區長者品嚐符合質地調整原則的料理，讓平時吃得慢、吃不多的長者能開心地把餐點吃完，長者也直說「好吃、好入口、很滿足」。



國民健康署沈靜芬署長表示，營養是健康的基石，更是預防慢性疾病發生的重要因子，未來將持續透過跨場域、跨部會、跨專業合作推廣健康飲食，穩健邁向「全民實踐健康飲食型態」之願景。



# 首圖來源／Freepik



