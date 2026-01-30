全AI生成遊戲快來了？Google 新模型讓《GTA6》截圖秒變可玩世界

Google DeepMind 最近正式宣布推出名為「Project Genie」的實驗性 AI 專案，該系統由最新的「Genie 3」世界模型驅動，能夠將使用者輸入的簡單文字指令或上傳的靜態圖片，即時運算並生成為可實際操作、探索的互動式虛擬世界。目前這項科技已率先在美國地區開放測試，僅限年滿 18 歲並訂閱 Google AI Ultra 的使用者搶先體驗。其中就展現了 AI 從單純生成影像，跨足到生成動態環境，甚至可能成為未來遊戲方式的強大潛力。

一張圖片，就能生成可互動世界？（圖源：GTA6／Rockstar Games）

這項技術的推出後很快在玩家社群引起討論，更有國外網友分享實測結果，直接將一張《GTA6》的遊戲截圖餵給 Genie 3 模型。驚人的是，AI 真的能根據這張靜態圖片，生成了一個擁有物理引擎、撞擊效果、車輛可實際駕駛與互動的動態遊戲世界，並不是一段影片。這證明了 AI 已經具備理解遊戲機制與物理規則的能力，能夠讓玩家「走進」自己想像或上傳的任何畫面中。

隨著 Project Genie 的實測畫面曝光，似乎也印證了先前科技巨頭馬斯克（Elon Musk）的驚人預言。他曾公開表示，未來的 AI 將發展到能夠直接即時生成《GTA6》遊戲的程度。如今 Google 新模型的突破，讓「全 AI 生成遊戲」的願景似乎不再遙不可及，雖然目前還有非常多的瑕疵與問題，但已讓外界看見了遊戲開發領域或許即將迎來的巨大變革。