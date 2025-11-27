兩中國高中生狂拍南韓軍事基地 間諜法難適用因現行認定「敵國」只有它

記者蒲世芸／綜合報導

南韓近期接連爆出外國人拍攝軍事基地事件，引發國安疑慮。最新案例是兩名十多歲、來自中國的高中生，因多次前往南韓空軍基地與國際機場拍攝戰機與軍事設施，而遭到檢方以「一般利敵罪」起訴。

南韓軍事基地遭外國人偷拍事件頻傳。（圖／翻攝自대한민국 공군Republic of Korea Air Force臉書）

兩名中國籍少年拍遍空軍基地

南韓水原地檢公共搜查部27日指出，兩名中國籍高中生自去年下半年起至今年3月，多次入境南韓，期間前往水原空軍基地、平澤烏山空軍基地（K-55）、平澤美軍基地（K-6）、清州空軍基地等地，並到仁川、金浦、濟州等主要國際機場，用搭載望遠鏡頭的相機與手機拍攝大量戰機與管制設施。

檢方指出，他們在南韓短期停留時「四處走訪軍事設施」，累積拍攝數百張戰機與塔台照，隨身還攜帶「可以開機、但無法正常通訊的無線電對講機」。

今年3月21日下午，兩人正在水原空軍基地附近拍攝降落與起飛的戰機時，被居民目擊並報警，最終遭警方逮捕。警方進行手機取證後，以「一般利敵罪」移送檢方。被捕後，兩名少年辯稱：「平常就喜歡拍飛機，是興趣而已。」但檢方仍以韓國刑法的一般利敵罪起訴。該罪項原意為處罰「損害大韓民國軍事利益或提供敵國軍事利益者」。

外國人拍軍事基地案件激增

事實上，南韓今年類似案件頻傳。根據南韓國會議員提供資料，光是今年外國人拍攝軍事設施遭查獲的案例已達9件。

其中包括於上月，一名中國籍結婚移民被警方發現於首爾空軍基地外圍，拍攝戰機與內部軍事設施；她同樣辯稱這只是「興趣」。警方則懷疑她「可能蓄意拍攝軍事機密」，但由於取締標準曖昧、法律難以適用，目前案件仍停留在「立案前調查」階段。警方坦言，即使外國人明目張膽拍內部軍事設施，想要套用間諜罪、利敵罪或軍事基地保護法都「不容易」。

另一起事件發生於今年8月12日，一名日本籍觀光客被發現於美軍烏山空軍基地外，用可運作的無線電對講機與大型相機拍攝戰機。但由於警方未找到他拍攝軍事機密的證據，因此只能以通訊保密保護法違反移送。

還有去年6月，釜山發生外國人拍攝軍事設施事件。當時三名中國籍留學生以無人機拍攝釜山海軍作戰司令部，以及停泊在當地的美國核動力航空母艦，並將畫面上傳到社群媒體。

兩名中國籍高中生被發現多次入境韓國，並拍攝了許多軍事基地與相關設施。（示意圖／翻攝自Pixabay）

法律遇瓶頸 現行間諜法僅限「敵國」北韓

南韓警方與國安系統近來多次抱怨，最大問題在於南韓現行間諜法（刑法第98條）的處罰對象只有「敵國」，而實務上敵國被限定為北韓。

也就是說對北韓洩漏軍事機密的話，可以重判；但若是對中國、台灣、日本、或任何「非敵國」洩密 ，則很難處罰。因此警方坦言：「即使外國人直接拍攝軍事基地內部，我們常常也只能『制止』，無法依法偵辦。」

根據現行法規，若為敵國從事間諜、包庇敵國間諜、或向敵國洩漏軍事機密，可處死刑、無期徒刑，或7年以上有期徒刑。

南韓政府推動修法 要將「敵國」改為「外國」

面對愈來愈多外國人觸及軍事敏感區的案例，南韓政府與法務部正加速推動間諜法修訂案。核心欲把刑法98條中的『敵國』改成『外國』，擴大處罰範圍。

法務部強調，修法目的不只是針對中國，而是要補上「國家機密外洩到北韓以外國家卻無法可罰」的漏洞，也包括敏感的軍事資訊與產業技術。此修法預計納入「間諜法修正案」，希望讓檢警能在面對這類事件時「有法可依」。

