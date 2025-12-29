兩人互爭？鄭麗文拋徵召李四川 劉和然：我在新北守護404萬市民

即時中心／林韋慈報導

民進黨立委蘇巧慧已確定投入2026年新北市長選戰，民眾黨主席黃國昌近日也宣布參選，目前僅剩藍營人選尚未拍板。國民黨主席鄭麗文今（29）日接受媒體專訪時表示，國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選」，並提到台北市副市長李四川目前仍有任務在身，傾向明年再以徵召方式推出。對此，有意爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然今日也回應，尊重黨內機制、團結在野，以勝選為最高目標。





國民黨內近來勸進李四川參選新北市長的聲浪不斷，李日前也鬆口表示，若黨內辦理初選，他當然會去登記；屆時若新北市民認為他該承擔責任，他絕不會排斥。針對鄭麗文提及可能徵召李四川參選新北市長，劉和然則在今（29）日表示，身為國民黨黨員，他最重視的是尊重制度、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依循公開透明的程序作出決定。

劉和然也強調，「每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。」他形容人生就像跑馬拉松，每個人都按照自己的速度配速前進。新北市是全國人口最多、城市結構最複雜的城市，不是實習場，也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度理解，並對市民懷有同理心。

劉和然指出，李四川目前在台北市肩負重要任務，而他則是在新北市守護404萬市民，兩人現在是「一人服務一市」，目標都是讓雙北生活圈更便利，屬於「專業分工」，各自把當下的事做好，就是對黨與市民最好的交代。他強調，只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。

但鄭麗文今日的說法也引發黨內對人選「內定」的質疑。有黨內人士指出，目前初選機制尚未出爐，李四川與劉和然皆已表態參選，黨主席理應維持中立、客觀，透過公開透明的程序決定人選，而非透過特定媒體釋放訊息，這樣的作法對兩人都不公平，也不利於黨內團結，選民更難以接受黨主席「一人政治」或黑箱程序。

