兩人共進晚餐！男醫師誤以為有好感 壁咚強吻女病患被起訴

記者楊忠翰／台北報導

北市林醫師對女病患壁咚強吻遭起訴。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

台北市1名林姓醫師，日前邀約女病患小萱（化名）碰面，2人一起走在暗巷時，林醫師以為雙方氣氛正好，遂將小萱推到牆上壁咚，還輕輕吻了一下，小萱當場傻眼，此時1名路人碰巧經過，林醫師才停下動作，事後小萱前往警局報案，台北地檢署依強制猥褻罪起訴林醫師。

檢警調查，林醫師因工作關係結識小萱，兩人聯繫了一段時間，聊天內容親密曖昧，林醫師頓感雙方互有好感，遂邀約小萱一起共進晚餐，林醫師又認為兩人相處氣氛極佳，遂在八德路巷內對小萱壁咚。

不僅如此，林醫師還將嘴巴湊了上去，小萱被對方突如其來的強吻嚇到不行，還擔心自己即將遭遇不測，此時有長者坐著電動輪椅經過，林醫師才放下手臂，女病患才得以拉開距離。

事後小萱不甘受辱，遂前往警局報案並提告；林醫師應訊時辯稱，他以為小萱有意願進一步交往，自己才會做出這些浪漫行為，但檢察官認為，壁咚及強吻已構成強制猥褻要件，遂依法對林醫師提起公訴。

