兩人都不讓！ 國民黨台中市長提名協調破局

[Newtalk新聞] 面對2026地方大選，台中市長人選方面，國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔都有意爭取，雙方今天在國民黨中央進行協調，經過長達兩個小時的會議仍無法取得共識。江啟臣出面受訪表示，地方對於人選遲遲無法確定，已經焦慮，台中市長盧秀燕希望在這個月底前能確定人選，他個人也支持。

對於今天的協商破局。江啟臣說，他在會議中充分表示，地方上對於目前國民黨在台中市長的人選還沒有底定這件事情，地方基層跟支持者其實焦慮不安，也期待國民黨中央能趕快確定人選。台中市長盧秀燕上週五也提到，希望國民黨中央能夠在一月底前定人選，他贊同也支持這樣的方向。

江啟臣接著說，至於用什麼樣的公平、公正的方式來決定人選，他充分尊重國民黨中央的處理跟安排。比較遺憾的是，今天還是沒有共識，這部分要再請國民黨中央多加努力，今天的會議沒有達成成果，這就比較遺憾一點。

媒體追問，希望直接徵召人選還用初選？江啟臣重申，因為基層焦慮、不安，大家希望趕快確定人選，他充分理解也支持，也贊同盧秀燕的觀點、主張跟建議，所以他也建議國民黨中央在這個月底以前能夠底定人選，至於用什麼樣公平公正的方式，國民黨中央在這方面過去以來都很有經驗，那這部分充分尊重黨中央的一個安排。

楊瓊瓔也透過電話訪問回應，今天大家都有充分交換意見，但是在初選的機制上面還沒有達成共識。她始終堅持公平、公開、透明，這是對市民跟黨員的一個基本尊重。為了避免影響黨的團結，她願意再進一步的溝通，尋求最大的共識，也希望黨中央能夠協助，確保程序正義，大家會以團結的姿態迎接挑戰。

至於是否支持盧秀燕提出的時間點。楊瓊瓔表示，她尊重國門黨中央，他們也靜待黨中央通知第二次會議，他們最大的目標，就是國民黨一定要以團結的姿態來迎接挑戰、贏得勝利。

