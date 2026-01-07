兩件式家庭劇院音響 打造遼闊環繞音效

記者古可絜／綜合報導

Sony BRAVIA Theater Bar 6（HT-B600）兩件式環繞家庭劇院在臺上市，Bar 6採用與旗艦系列同級的X-Balanced單體設計，大幅提升發聲面積，減少失真，設置專用中置單體確保重現清晰人聲對話，還可因應不同節目內容自訂人聲音量，透過Sony BRAVIA Connect應用程式，即可利用智慧型手機一手掌控個人偏好，享受專屬居家劇院級音效。

該兩件式環繞家庭劇院內建5個全音域單體，包含天空聲道，皆採用X-Balanced單體設計，以極大化發聲面積，能以更小的振幅重現相同的聲壓，有效減少失真；配備一組無線重低音，透過強勁的輸出讓影視娛樂體驗都能感受到震撼音效，打造完美和諧的360度立體聲場。

Bar 6支援全景聲規格Dolby Atmos和DTS:X，可展現更符合原創品質的觀影效果；內建Sony獨家聲學技術垂直環繞引擎和超廣域環繞音場，以精密演算法整合虛實聲道，擴展更具臨場感的音場，滿足全方位的優質聆聽體驗。

Sony全新BRAVIA Theater Bar 6系列兩件式環繞家庭劇院，展現完美3.1.2實體聲道的遼闊音場。（Sony提供）