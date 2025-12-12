兩份選舉民調都落後 何欣純：怪怪的 是操作還是根本不存在？

何欣純在連續兩份民調都落後，她說：怪怪的。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 民進黨提名2026年台中市長參選人何欣純今（12）日在臉書發文說，自從楊瓊瓔委員宣布要參選台中市長之後，極有可能跟江副院長進行初選的時刻，台中就馬上連續出現2個、跟一般民眾普遍認知完全不一樣，讓大家都感覺「怪怪的」民調。

何欣純說：「媒體報導的藍營內部民調，好像只有數據、沒有根據，報導好像還特別針對、強調楊瓊瓔委員，所以我也真的無從評論起」。

何欣純表示，外傳的這份藍營內部內參民調，既然是內參、那到底是不是有人刻意操作？甚或根本有沒有這份民調存在？可能要去請問國民黨鄭麗文主席，或許會更清楚明白吧！

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

唐復年觀點》綠營幫楊瓊瓔說出真心話 誰選2026台中市長？不是盧秀燕說了算

台中市長民調江啟臣輾壓兩女將 楊瓊瓔給回應