兩份2026北市綠營民調 各界怎麼看

根據《短新聞》委託循證民調的數據，若由王世堅對戰蔣萬安，王世堅獲得29.9%支持度，雖落後蔣萬安，但已是綠營表現最佳者 。綠營ＫＯＬ徐閉隨即在臉書發此數據，寫下應推出「最有勝算的人選」。名嘴姚惠珍也同時呼應，貼出短新聞民調，公布與王世堅在節目上的對賭，賭上100份雞排認為民進黨最終勢必徵召王世堅。

同時，吳怡農自行公布的民調引起不少討論。前民進黨立委郭正亮直言，吳怡農公布自己落後王世堅無妨，但不該將沈伯洋（16.9%）與鄭麗君（9.9%）的低支持度一併公開，這不僅「打壞人家行情」，更顯得政治手腕不夠成熟。資深媒體人謝寒冰也譏諷，吳怡農的支持度僅有王世堅的三分之一，「哪有人自己要選，卻公布人家贏你三倍的民調」，若未解釋清楚，反倒像是在幫王世堅抬轎，甚至是「見光死」的操作。





不過也有部分名嘴正面看待，資深媒體人黃暐瀚分析，吳怡農此舉或許是為了展現「佛系、零仇恨值」形象，向中間選民遞出橄欖枝，試圖在王世堅若不參選的情況下，卡位「綠營第二強棒」。但他也提醒，吳怡農近期針對大罷免議題的發言，已引發綠營基層不滿。





面對外界紛擾，民進黨北市議員林延鳳日前也表示，選戰瞬息萬變，現階段無人能保證當選，黨內提名機制行之有年，最終會積極徵詢最有理念與意願的人選。謝寒冰則悲觀認為，依照目前情勢，無論綠營派出王世堅、沈伯洋或傳聞中的童子賢，現任市長蔣萬安恐怕都「睡得很甜」，勝算依然較大。



