陳慧文

公司裡有兩位主管。A主管律己甚嚴，每天早到晚退，做事一絲不茍，但他對於屬下的勤惰也極為嚴苛，對於早到晚退、自願加班的員工視為理所當然，毫不覺得值得特別讚許；對於偶爾遲到和準時下班的員工，從不關心其個人健康和家庭狀況如何，也不考查其在上班期間是否已將份內事務完全，就一律視為眼中釘，對其橫眉豎眼、疾言厲色，將整個團隊績效欠佳的責任，歸咎在少數幾位較少加班的員工身上，直陳其工作性質是責任制，以「不適任就解聘」為要脅，明白令其無薪加班；為了達成業績，暗示（近乎逼迫）員工採取某些不合業界常規的手段；待上級查問，卻立即撇清關係，說自己毫不知情，一切都是員工自作主張。員工們在這樣的職場中，毫無成就感和安全感，一有機會，便想另謀出路。

B主管個性溫和，經常誇獎員工，不論是提早到班、認真做事、較晚下班或任何一種好表現，他都大加讚揚；對於員工遲到、早退或偶有業務疏失，都抱著寬容的態度；剛開始員工們都很喜歡這位主管，但一段日子之後，發現這位主管早上常以家中有事為由而姍姍來遲，每隔一兩個禮拜就請休假，有些事務是主管才有權限處理的，其實可以很快蓋章上簽，他卻一拖再拖，以致下屬無法進行後續的步驟，眼見截止日期將屆，真是皇帝不急急死太監，經下屬多次提醒，這位主管才在壓線前開始動作，部分還推給下屬去辦理，導致下屬多了許多額外的工作。他也不注意事務的平均分配，因此有的下屬假日還來加班、累到快過勞；有的下屬每天遲到一個多小時，卻毫無責罰。做得又快又好的下屬被塞給更多的業務，慢慢做的下屬不但未被要求還樂得輕鬆。因此認真工作的下屬漸漸覺得不值而且超出負荷，也開始想方設法地慢工細作。在這種狀況下再聽到主管的大聲讚揚，就不再覺得溫馨感動，反而覺得像是「粉飾太平」了！

以上兩位主管，您願意跟隨哪位呢？有一好沒兩好，世上沒有十全十美的主管，正如沒有十全十美的員工。如果您的主管與您頻道相合且令人愛戴，恭喜您，您對工作一定會更有熱情；如果您的主管有些缺點，作為下屬也只好盡量適應和配合；如果您就是一位帶人的主管，請想想昔日做人下屬時的心聲吧！