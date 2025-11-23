兩位女性領導人G20峰會相見歡！高市與梅洛尼擁抱回應 和李強沒互動

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今（23）日在南非約翰尼斯堡舉行的 G20 峰會上，首次與日本首相高市早苗會面。雙方相見歡時，還來個熱區ㄧ擁抱。 圖：取自 X@高市早苗

[Newtalk新聞] 義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今（23）日在南非約翰尼斯堡舉行的二十國集團（G20）峰會上，首次與日本首相高市早苗會面，兩人的同框與互動，意外成為此次峰會焦點。

在高市早苗發表對「台灣有事」相關言論後，遭到中共各方面抵制，周六（22 日）起在南非舉行的 G20 領袖峰會上，日中雙方是否會交流成為外界關注焦點。然而，在 G20 首日，高市早苗首度見到了的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），彼此還給出熱情的擁抱，並與多達 18 個國家及國際機構的領導人交流。包括土耳其、愛爾蘭、韓國、芬蘭、法國、越南、歐盟（EU）、世界衛生組織（WHO）等 18 個國家及國際機構的領導人加深了交流，但並未與中國國務院總理李強有任何接觸

梅洛尼將兩人會面的情況發布在Ｘ上，並寫道：「很榮幸能見到高市首相。這是讓義大利與日本之間的友誼精神煥然一新的機會。」高市早苗同日也在Ｘ上發布了與梅洛尼互相擁抱的照片。

在七大工業國（G7）中，只有兩位女性領袖——梅洛尼與高市早苗。兩人都因保守的政治形象而被視為「鷹派」，且同樣不是依靠家族世襲或大學派系，而是憑自身力量一路攀上政界高位，兩人的經歷相當相似。

然而，根據《香港01》報導，李強進入峰會舉行場地後與多國領導人握手互動，而高市早苗則因航班和行程安排，在峰會開始後才到場。在大合照環節時，高市早苗和李強均站在前排，中間隔了三個人，分別為歐洲聯盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和印尼副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），李強與高市早苗拍照後各自離開，過程沒有交流。日前中國外交部重申，李強在 G20 峰會期間，沒有與日本領導人會面的安排。

