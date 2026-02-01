兩個人才抬得動！中國高鐵上撿到12公斤金飾 價值近億嚇壞列車長

中國高鐵上撿到12公斤金飾。圖／翻攝自微博

車上也能撿到黃金！中國上海一名高鐵列車長日前例行檢查車廂時，發現一個遺留的黑色行李箱，提起來卻異常沉重，甚至需要兩個人才能搬動，打開查看後，箱內竟金光閃閃，裝滿大量黃金飾品，畫面相當驚人。所幸失主很快察覺行李遺失，立即折返車站，在確認身分後順利領回這只價值不菲的行李箱。

根據《中國經濟網》、《新京報》等媒體報導，事發於1月26日清晨7時4分，中國高鐵D914次列車抵達上海，列車長吳佳雯在所有乘客下車後，進行例行性的檢查，確認是否有遺失物，在第六節車廂發現一個黑色的小行李箱，不過因重量太重，一個人根本扛不動，因此請來另一名同事幫忙，在鐵路警察陪同並錄影下，打開確認裡面的物品。

豈料，打開後讓全場的人都嚇了一跳，因為裡面的物品非同小可，竟是一包包排列整齊、共12公斤的黃金飾品，換算市價高達2000萬人民幣（約新台幣9090萬元）。

中國高鐵上撿到12公斤金飾。圖／翻攝自微博

吳佳雯後續照規定向上通報，不久後果真發現一名旅客正在尋找一個黑色的行李箱，且敘述的特徵完全相符，於是立即透過系統內預留的電話聯絡失主，不過對方遲遲未接電話，只好留下語音訊息，最終失主不到一小時後返回高鐵上海站取回黃金。

報導指出，失主為珠寶公司業者，當天帶著7箱展品來上海參展，不料下車時，一名新進員工不慎將黃金飾品遺落在車上，所幸及時發現，並趕回車站領回。

考量遺失物價值非常高，列車長核對完對方身份，並透過視訊請公司負責人協助確認行李箱內的物品，確認無誤後才移交，這起驚天的遺失黃金案也順利落幕。



