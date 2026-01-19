兩個塑膠架賣破700元？德國品牌漫畫雙層書架被網友吐槽：貴又不方便

德國品牌 Manga Guardian 近日推出主打「漫畫專用」的雙層展示書架 MG Raiser，強調能在同一層書櫃中擺放前後兩排漫畫、讓後排書背也能清楚可見，訴求解決收藏量暴增導致的空間不足問題。不過產品資訊曝光後，卻被不少網友吐嘈「實用性差」與「價格過高」，不少人直言這樣的設計既不新鮮，也難以說服人掏錢購買。

兩個漫畫架子要價新台幣 700 元，你會入手嗎？（圖源：Manga Guardian）

MG Raiser 為德國 Manga Guardian 推出的塑膠製漫畫展示架，一組內含兩個，官方售價為 23 美元（官網自動換算約新台幣 711 元）。產品採上下、前後雙層結構，後排書籍會被整體墊高，避免被前排完全遮擋；官方宣稱單個架子可容納約 10 本漫畫、書籍或遊戲盒。其主打特色之一是所謂的「block-lift」整排抽取設計，能將一整排漫畫連同展示架一起拉出移動，並可搭配同系列的 MG Tana、MG Sora 等產品使用，主打模組化擴充與最大化書櫃利用率。

然而實際看到設計與價格後，網友反應普遍偏向負面，不少人直言「後排還是得先把前排拿掉，根本沒有比較好拿」、「這樣不如直接在後面墊木板或紙箱就好」、「大創、百圓店早就有類似的東西，還便宜很多」，也有人吐槽「23 美元買兩個塑膠架，CP 值低到不行」、「這看起來比較像展示架，不是給人常拿書來看的」。

更有網友指出，這類產品對書櫃深度與高度要求很高，一般家庭未必適用，「書櫃不夠深根本放不下，硬放還浪費空間」。整體而言，多數留言認為 MG Raiser 並非什麼創新設計，實用性有限，卻以高價販售，難怪會被形容為「雞肋」、「智商稅」，也有人直言：「等淘寶或 3D 列印就好，沒必要買原廠」。