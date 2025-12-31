政治中心／綜合報導

民眾黨兩年條款將要屆滿，明年1月底就要卸任的立委陳昭姿，掛念"代理孕母法案"，周五將找來前主席柯文哲，拜會朝野立委，但外界質疑，難道是民眾黨現任黨團總召黃國昌不夠力，柯文哲才會親自出馬嗎？而立拚聲量，瘦身成功的黃國昌推出個人寫真集，自評不輸消防猛男。

















兩個太陽之爭？ 柯文哲拜會立委 黃國昌推個人寫真集

代理孕母議題的爭議性導致相關法案長期卡關 傳出民眾黨前主席柯文哲將陪同立委陳昭姿拜會朝野立委（圖／資料畫面）









代理孕母有望解禁了嗎？民眾黨立委陳昭姿，多次力推入法，但爭議性太大持續卡關，眼看兩年條款就要到期，明年一月底將卸任的她，傳出找來前主席柯文哲，親自出馬，拜會朝野立委。

立委（民眾）陳昭姿：「只有一天應該是不夠的，應該還會有第二天的排程，這次等於是柯P在履行，他對我的承諾，他還對我說，要不是他被關了一年，說不定這個法案早就過了。」





兩個太陽之爭？ 柯文哲拜會立委 黃國昌推個人寫真集

民眾黨主席黃國昌Youtube發布寫真照花絮（圖／Youtube黃國昌）









只是，在立法院推動的法案，卻是前主席主動助攻，遭解讀是否認為自家黨團總召不夠力？

立委（民）吳思瑤：「是不是民眾黨內部，黃國昌總召的領導風格，或是政治風格，都恐怕讓柯文哲有點擔心呢？。」

立委（民）王世堅：「大家稱呼民眾黨就是柯黨，黃國昌主席任期到了以後，應該主席就是回歸，就是由柯文哲擔任。」





兩個太陽之爭？ 柯文哲拜會立委 黃國昌推個人寫真集

黃國昌在年末推出寫真集 透露一年來減重成果（圖／Youtube黃國昌）













但立委任期將屆的黃國昌，也沒想低調，還想選新北市長的他，推個人寫真集，還拍攝減重一年的紀錄片。

民眾黨主席黃國昌：「你身體那種因為運動，整個人精神變得更好，更有活力的感覺，我覺得這絕對不是靠打針吃藥可以達成。」

瘦下17公斤，黃國昌甩肉成功，影片上架，有網友不留情面，嘲諷「寧願看到你心腸變好」、「土城也有不錯的健身房」，還有人質疑是否有打瘦瘦針？

網紅四叉貓：「這個傳聞也不是這一兩天才有，這大概近半年啦，問他說你有沒有打瘦瘦針，他說我覺得吼，這個效果不是打瘦瘦針可以出來，欸這是你的身體欸，你有沒有打過，你自己最清楚啊。」

資深媒體人邱明玉：「他主要說拍寫真集，不如說他幫館長在賣內褲，你看這個內褲是館長的牌子欸，就我了解黃國昌他把他今年，一整年的文宣，是交給了一個綜藝大哥大，（姓王嗎？），不好說。」

新北是否藍白合，至今尚未定案，黃國昌忙著拚聲量，自評「不輸新北消防猛男」，實際上輸不輸？民眾心中各有答案

原文出處：兩個太陽之爭？ 柯文哲拜會立委 黃國昌推個人寫真集

