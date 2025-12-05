兩個太陽合體！她分析揭「柯文哲準備清理門戶」 黃國昌淪棄子時間點曝

政治中心／許智超報導

前民眾黨主席柯文哲昨（4）日與現任民眾黨主席黃國昌合體直播，打出「這個冬夜，有兩個太陽就不冷」的標題，過程中談及多項議題，相關話題也引發熱議。對此，資深媒體人詹凌瑀直言，這場號稱「兩個太陽」的直播，根本不是取暖大會，而是柯文哲準備清理門戶的預告片。

詹凌瑀今日在臉書發文表示，黃國昌整晚焦慮全寫在臉上，拚命細數自己這一年跟國民黨聯手過了多少法案，「嘴上說是為了黨，明眼人都看得出來他是在向柯文哲『面試求生』。」

廣告 廣告

詹凌瑀指出，黃國昌急著證明自己還有利用價值，想用沒有功勞也有苦勞的姿態，換取柯文哲金口一開，打破「兩年條款」讓他續留立法院，但柯文哲一眼看穿這場戲，直接用冷笑話拆台，當著數萬柯粉的面譏笑黃國昌，「我看YouTube覺得你一副要被抓走的樣子。」

詹凌瑀說，柯文哲這句蠻毒的，直接把黃國昌從「正義戰神」貶為「潛在階下囚」，還要黃國昌別在外面吹牛「D槽很滿」，暗示這種愛作秀的行為只會引火自焚。

詹凌瑀認為，黃國昌一直叫柯「老大」，卑微的背後是深怕被用完即丟的恐懼，而柯文哲全程不承諾、不背書，只顧著看戲，「這哪是什麼雙星拱月，這分明是主子在敲打不安分的權臣，只要柯不點頭，黃國昌再怎麼拍馬屁、玩手段，明年1月31日後終究只是個棄子。」

更多三立新聞網報導

柯文哲「不雅片」曝！爆是舒淇全裸寫真 本人首度認了：那很久以前

談2026藍白合 柯文哲喊「鄭麗文對國民黨是衝擊」：別再讓3％、6％

復出信號？柯文哲直播脫口「自動請纓去住在南部」黃國昌急喊卡：等一下

北所也有鋼鐵小草？柯文哲曝：有管理員送藥說了聲「阿北加油」就哭了

