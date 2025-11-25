兩個太陽比沒有好？陳佩琪曝柯文哲心聲：沒有黃國昌民眾黨早就垮了

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨前主席柯文哲近日將啟動「土城十講」，昨日更發出自己與現任黨主席黃國昌合拍的影片稱「兩個太陽比沒有太陽好，現在是小黨，兩個太陽都怕熱度不過」，引發外界議論。針對黨主席交接過程，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（25日）接受專訪時表示，柯文哲出所後時常看的影片，就是黃國昌過去一年來的直播、質詢，「柯文哲對黃國昌有很大的期許與讚美，認為這一年若沒有黃，民眾黨早就垮了。」

民眾之聲《言之有午》今日訪問陳佩琪，談到民眾黨主席的交接過程，陳佩琪透露，柯文哲在去年12月出所時，就已經寫在筆記裡，認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選。她回憶，當時恰逢農曆年前、黨主席選舉即將展開，她還特地將筆記中柯文哲寫給黃國昌的一些期許影印下來，「我拿給黃國昌說，這是主席對你的期待，但我們是民主政黨，還是要經過黨員投票才算數」，最終黃國昌高得票率當選，她形容是「不負眾望」。

陳佩琪說，外界有人評論柯文哲辭黨主席是「把自己的光環交出去」，但柯文哲私下對她說，那是他做過最重要、也最正確的決定。陳佩琪轉述，柯文哲曾說，若那時候沒有選出一個新的黨主席，只是一直代理來代理去，民眾黨早就垮掉了，柯文哲認為黃國昌年輕、有體力、有執行力，把民眾黨帶出新的氣象。此外，柯文哲出所後時常看的影片，就是黃國昌過去一年來的直播、質詢，「柯文哲對黃國昌有很大的期許與讚美，認為若這一年若沒有黃，民眾黨早就垮了。」

陳佩琪強調，外界炒作「兩個太陽」是完全不理解柯文哲的個性，「以他亞斯伯格、比較自閉的特質，他根本不會去觀察誰跟誰講話比較多」。她說，在柯文哲心中誰當主席，就帶領大家一起走，而不是分裂競爭。

