即時中心／連國程報導

基隆市區又見大量白色泡沫！市議會後方排水溝今（28）日下午冒出整排不明白色泡泡，畫面相當驚人，有孩童看到這一幕還以為是下雪了，去年12月18日，暖暖溪才出現大量白色泡沫，沒想到今天在市區又出現類似情況，市府環保局已經到場調查是否含有汙染成分，循線追查起因。

民眾運動驚見大量白泡沫綿延數十公尺 緊急通報1999

事發在基隆市壽山路，基隆醫院兒科一名卜姓醫師表示，下午1時許在壽山路附近運動時，發現白泡沫一路從市議會後方綿延數十公尺，立即通報1999市民熱線。市府環保局表示，除了議會旁巷弄外，上方的成功國中校外及中正國寶社區等處排水溝也出現大量泡沫，環保局出動灑水車清洗路面時，發現泡沫遇水會擴散，改以人工方式清掃。

快新聞／兩個月內第2起！基隆市區大量白色泡沫綿延數十公尺 民眾急通報

基隆市區下午出現大量白色泡沫。（圖／民視新聞）





基隆環保局：泡沫遇水更擴散 已用人工清理並採樣調查起因



市府環保局表示，除了議會旁巷弄外，上方的成功國中校外及中正國寶社區等處排水溝也出現大量泡沫，環保局出動灑水車清洗路面時，發現泡沫遇水會擴散，改以人工方式清掃。當地仁義里長王柏力指出，壽山路一帶並未設置洗衣工廠，他擔心是消防泡沫，經消防人員初步勘查，這些白色泡沫並非消防泡沫，消防局今天也沒有接獲在壽山路一帶的火警通報，民進黨基隆市議員陳宜到場瞭解表示，基隆市水質先前才發生油污染事件，呼籲市府務必釐清泡沫來源。





快新聞／兩個月內第2起！基隆市區大量白色泡沫綿延數十公尺 民眾急通報

基隆市區下午出現大量白色泡沫。（圖／民視新聞）





















