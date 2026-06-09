兩個月前還「浮浮的」！林恩平談大立光CPO吐真心話：現在踏實了
大光從手機鏡頭「斜槓」到半導體CPO，大立光董事長林恩平透露，第一條試產線將在9月上線，讓他的心情從兩個月前「浮浮的」、轉為「Solid（踏實）」，而不曾涉足光通訊的大立光之所以能突破限制，正是因為大立光有自製生產設備的能力，可以用兩項精度不高的零組件，整合出精度達到半導體水準的產品。至於今年本業手機鏡頭的表現，他表示，今年節奏與往年不同，全年營運最旺將落在第四季。
林恩平的「老實樹」形象廣為人知，而他另一個形象其實是「句點王」，尤其股價越高的時候越是如此。不過，大立光最近兩個月因為跨足CPO的消息，股價從4月初不到2200元、飆漲至今日的3885元，漲幅超過75％，林恩平今天主持股東會後媒體說明會，卻沒有因為股價飆高而惜字如金，而是罕見地「講好講滿」。
大立光目前在光纖陣列的投資包括作為準直器使用的稜鏡，以及可能是業界少數可以光纖「疊疊樂」、疊成4層的光纖陣列。由於這兩項關鍵零組件的精準度會彼此影響、更會影響光纖陣列模組的良率，所以大立光選擇兩項一起開發，但大立光給客戶選擇的權利，客戶可以整套一起買、也可以只買其中一項。
面對眾所注目的CPO周邊關鍵零組件的進度，林恩平表示，現正加快腳步架設第一條光纖陣列「疊疊樂」自動化試產線，預計9月可以架設完畢，並請潛在大客戶來看廠，也因為光纖陣列的試產線就快上線，他相較於4月中法說會上談到CPO時，「心情還浮浮的」，現在的心情「比較Solid（踏實）」。僅僅相隔兩個月，他的態度樂觀許多，
相較於目前市場多以單一排光纖為主，大立光的技術已可達四層堆疊，林恩平說，這完全是因為大立光有自製生產設備的能力，而且，憑大立光的技術，大立光只需要外購經度不高的V溝、搭配精度也不高的光纖，就能靠自動化技術組合成精度達到0.3微米以下的光纖陣列，比起市面上精度多在0.5微米、0.8微米，大立光的技術已經吸引潛在客戶的目光。
至於在大立光的主力手機相機鏡頭方面，林恩平表示，按照客戶新機上市的規劃，部分新機種會跟往年一樣，在第三季就發表，不過有的新機移至明年第一季才上市、出貨高峰時間向後移動，6、7月沒有以前那麼忙，但以前第四季就準備進入淡季，今年第四季忙碌的程度卻應該會是全年最高峰，因此今年營運也估逐季向上、第四季最強。
今年記憶體缺貨、大漲，消費型電子產品難逃影響，林恩平指出，記憶體大漲已經給手機客戶的信心帶來負面影響，大客戶今年新機預估量與去年同期差不多，至於潛望式鏡頭得等到明年至後年才有進一步升級規格的可能，手機鏡頭仍是大立光最紮實的本業。
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