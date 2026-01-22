兩個2500億到底怎麼算？政院再聲明：不能加在一起！

台美關稅談判結果出爐，台灣對美國對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台灣企業自主投資2500億美元，政府提供信用保證最高2500億美元的企業授信額度。行政院今（22）日再度澄清，兩項2500億美元不能加總計算。

行政院發言人李慧芝。（圖／行政院YT頻道）

行政院發言人李慧芝在院會會後記者會說明，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮都已多次對外說明，台灣企業自主投資是2500億美元，另一部分是政府信用保證機制，支援金融機構提供上限2500億美元的融資，兩項不能加總。此說明是針對前行政院副院長施俊吉在臉書指出，國發會和中華經濟研究院有責任告知台灣潛在GDP將損失多少金額的質疑。

李慧芝提到，鄭麗君先前說明，2500億的政府銀行融資信保是為了讓企業得到金融機構的融資支援，而且要企業有需要時才會申請，銀行端也要經過授信審查，要有信保才會啟動相關機制。目前初步規劃分5期建立信保機制，第一期專款保證規模預估在62.5到100億美元之間的五分之一，未來還會有更詳細的說明。

行政院副院長鄭麗君。（圖／中天新聞）

李慧芝強調，企業投資是為了賺錢，台灣的公司賺錢，台灣的大小股東就會賺錢，也會讓台灣的公司擴大在台灣的投資，像是台積電在台灣的擴廠計畫就遠大於在美國的速度。

國發會說明，潛在GDP的影響包括總要素生產力、資本投入、勞動投入，而台美產業互補，隨著全世界AI產業擴大需求，不管是國際業者或政府機構都投入AI基礎建設，國內的半導體廠商也持續擴大國內的先進製程投資。國際大廠也在台灣加碼投資，像是美光(Micron)、輝達(NVIDIA)也在台灣加碼投資設立研發中心、高階生產基地，都有助於直接挹注國內投資成長。

國發會表示，台美貿易協定底定後，台美貿易之間的不確定性也降低，近期一些國際的外資投資銀行，包括瑞銀(UBS)、星展(DBS)、野村(Nomura)、摩根史坦利(Morgan Stanley)都上修台灣今年的經濟成長率超過4%。外資機構指出，台灣取得比較優化的貿易條件，不僅可以鞏固高科技產業的優勢，同時也對傳產製造業的復甦帶來契機，對產業的均衡發展有正面效益。

