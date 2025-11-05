兩光詐團成員廁所掉百萬現金 鐵路警「順藤摸瓜」破獲詐騙集團

社會中心／陳佳鈴報導

民眾在員林車站男廁內發現一只提袋，裡頭竟放著近百萬元現金，該名乘客立刻將提袋交給站務人員，失主出現後卻對百萬現金交代不清，讓警方起疑。（圖／翻攝畫面）

有民眾日前在台鐵員林車站的廁所內發現一只放了百萬現金的提袋，鐵路警察局進一步追查，成功破獲一起由張姓男子主導的電信詐騙集團，整起案件自今年（114年）5月起陸續偵辦，經四波專案行動，警方先後拘提多名車手與詐騙組織幹部到案，並在檢方指揮下向法院聲請羈押禁見獲准，順利瓦解該詐騙網絡。

該起案件發生在今年五月，台鐵員林車站一名民眾在男廁內發現一只提袋，裡頭竟放著近百萬元現金，該名乘客立刻將提袋交給站務人員，並由站方通報鐵路警察處理。

不久後，一名男子現身，聲稱該筆現金為其遺失，但面對警方詢問，他說詞反覆、無法清楚交代金錢來源。鐵警懷疑這筆現金與詐騙犯罪有關，依法扣押並報請台灣彰化地檢署指揮偵辦。

面對警方詢問，他說詞反覆、無法清楚交代金錢來源。鐵警懷疑這筆現金與詐騙犯罪有關，進而循線破獲詐騙集團。（圖／翻攝畫面）

鐵路警察局刑事警察大隊與台中分局隨即組成專案小組，調閱監視器後發現，該袋現金來自詐騙集團車手，車手向被害人面交取得款項後，再將錢置放在廁所內，由下一名成員取走，以製造斷點、避免警方追查資金流向。

專案小組繼續追查，查出該詐團假借「投資公司」名義，建立多個LINE群組，假冒專業投資平台，要求被害人將投資資金「儲值」至交易系統。待受害人受騙後，再安排車手以「假外務員」身分面交收款。已確認的受害金額高達新台幣400萬元。

警方持續蒐證後，先後展開三波拘捕及搜索行動，將車手、收水手、出金手與控盤幹部陸續查緝到案。專案小組分析該集團架構後，鎖定張姓首腦行蹤，終於在9月底於桃園機場成功攔截，於其出境前將人逮捕歸案。

警方深入清查後發現，除了員林車站這起案件之外，仍有多名民眾持續遭到相同手法詐騙，估計被害金額可能超過新台幣1,000萬元。目前警方正持續清查被害名單與金流，並呼籲若有相關受害情形，應儘速向警方報案。

