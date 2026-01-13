兩兒接班不如預期！「老乾媽」辣椒醬創辦人重返第一線 救回營收衝245億

中國的國民辣椒醬「老乾媽（老干媽）」，紅色玻璃罐辨識度極高。翻攝百度



中國30年品牌「老乾媽」辣椒醬，香辣滋味被喻為「下飯神器」，近年更出現在南韓實境節目《黑白大廚》中，成為廚師們的醬料之一。不過，老乾媽也曾面臨危機，創辦人陶華碧2014年交班後，業績明顯下滑，逼得70多歲的她重出江湖。歷經調整食材及行銷策略，成功挽救頹勢，年營收從42億人民幣（約190億元台幣）回升至54億人民幣（245億元台幣）。

據《觀察者網》、《新周刊》等中媒報導，陶華碧2014年退居第二線，把品牌經營交給長子李貴山和次子李妙行。不過，李貴山跨足房地產，卻投資失利，捲入爛尾樓爭議，重創老乾媽形象。

更嚴重的是，李妙行為了壓低成本，將核心原料從貴州辣椒，改成較便宜的河南辣椒，導致風味變化，消費者直言「只剩鹹味」、「變得不好吃了」，業績直落。

2019年，時年72歲的陶華碧重返第一線，全面恢復使用貴州辣椒，即使成本上升3成也不妥協；更把數百噸風味不符標準的產品全數銷毀，強調「做食品要對得起良心」。

「老乾媽」辣椒醬的創辦人陶華碧重出江湖，讓品牌營業額回升。翻攝百度

行銷策略也反其道而行。不走網路直播帶貨，而以各地小賣店、商店以及海外通路為開拓對象，藉由留學生及華人圈的口耳傳播，使得歐美市場營業額大幅上漲。

在陶華碧的掌舵下，老乾媽業績逐步回升，從低潮時的42億人民幣，到了2024年已翻漲為53.91億人民幣，接近巔峰時期的水準。

只是，陶華碧今年已79歲，未來勢必得交班，如何讓兩個兒子守住品牌，是一道考驗；同時，面對各種新產品的挑戰、健康觀念的倡導，堅持的老味道還能屹立不搖？將是另一道關卡。

