兩公約平行報告發布 盤點人權保障制度性缺失 (圖)

尼泊爾過去被視為遭中國鎮壓的西藏人庇護之所，然而如今，來自中國的數以千計監視攝影機，架設在首都加德滿都等城市各個角落，被西藏難民形容為「惡意的雙眼」緊盯著一舉一動，也讓原本在尼泊爾超過2萬人的西藏族群，已有一半以上選擇離開。美聯社調查數千份尼泊爾政府採購資料、外洩的政府文件，並訪談超過40名相關人士發現，過去每年都有數千名西藏人逃往尼泊爾，但2024年人數已降至個位數。西藏流亡政府指出，嚴密的邊境管制、尼泊爾與中國關係升溫，以及「前所未有的監控措施」，是人數驟減的主要原因。一份2021年尼泊爾政府內部報告顯示，中國甚至在尼泊爾境內，以及依雙邊協議禁止施工的邊境緩衝區設立監控系統。有西藏難民表示，在3月10日西藏抗暴日、7月6日達賴喇嘛生日等敏感日期前夕，被認定可能抗議的人，往往會被提前帶走約談或限制行動。美聯社指出，目前全球至少150個國家使用中國提供的監控技術，使中國的國際影響力無形中倍增。中國向資金吃緊的國家提供低成本、卻高度侵入性的治安工具，透過數據與演算法，強化政府對社會的控制能力。諷刺的是，中國出口的監控工具，部分建立在美國開發的技術之上。例如，亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）曾為中國監控設備企業海康威視等公司提供雲端服務；相關企業皆發表聲明，強調遵守法律規範，否認產品遭到濫用。美聯社調查，時至今日，中國企業仍在複製、竊取美國企業的設計。更進一步，中國科技公司已可提供一整套電信、監控與數位基礎設施的解決方案，銷售對象、如何使用，幾乎沒有限制。

