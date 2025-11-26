兩區非兩制 蕭旭岑批打抗中牌

賴清德總統26日拋出「一國兩制台灣方案是不可碰觸紅線」的說法，遭疑是劍指國民黨新任主席鄭麗文及副主席張榮恭、蕭旭岑；台大政治系教授張登及也認為，基本上這就是對國民黨「一國兩區」的否定。對此，蕭旭岑表示，賴清德是劍指所有支持兩岸和解交流的人，「當支持交流的聲音變大，對賴清德連任不利，所以他才要壓制。」

蕭旭岑過往談到鄭麗文兩岸路線，直指兩岸交流必須回到中華民國《憲法》，也就是「一中憲法」，回到「一國兩區」；張榮恭赴陸時也喊出「和陸興台」的兩岸路線，賴清德這次提到應對一國兩制畫紅線、限制兩岸交流，頗有劍指國民黨意味。

蕭旭岑強調，一國兩制與一國兩區差很多，「我想賴總統沒有劍指我」。比較像是針對大陸，以及用二分法在台灣內部畫分敵人，支持兩岸和解交流的人就打成中國台灣；認同賴清德「新兩國論」的才是民主台灣，賴認為，只有把台灣這種抗中保台的牌打到極致，才有機會連任。

文傳會主委吳宗憲則說，國民黨一直都是遵守一中憲法來討論兩岸關係。他直言，如果民進黨對憲法或是兩岸條例深惡痛絕，為什麼完全執政時不修憲或修法，顯然是為操作而操作。

對於賴總統提出「民主台灣／中國台灣」的對比，張登及認為，賴一方面是向北京喊話強調台灣不是大陸經常對外宣示的「中國台灣」，進一步切斷台灣與中國聯繫；另方面向內部喊話，否定在野黨「一國兩區」的說法。他解釋，「中國台灣」也有可能是指1947年中華民國治理下的台灣，但大陸現在逕自將之等同中華人民共和國的台灣，「所以台灣更不應該跟中國有關，只能跟民主有關。」

政大外交系教授黃奎博則認為，民主台灣是一個主權獨立的國家這句話，其實是呼應民進黨台獨黨綱和台灣前途決議文，彰顯台獨立場。當美陸關係放緩，賴若還以打法理擦邊球自嗨的心態處理兩岸關係，或許可能會被某些美國官員視為「麻煩製造者」。

黃奎博提醒，之前蔡政府的國安五法幾乎要變成防統不防獨的國安「無法」，這次「國安十法」若重蹈覆轍，只會令人更遺憾。

至於賴總統也談及，中國推進「強制性統一」、「愛國者治台」等說法，黃奎博則說，若北京是「強制性統一」，民進黨政府就是躲在中華民國之下暗暗推動「強制性台獨」，對中華民國都不好；中共屬意的「愛國者治台」，我方不必接受，但中華民國現在幾乎是「台獨者治台」，那才會侵蝕中華民國基底。