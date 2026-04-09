兩千分之一的奇蹟！「出生時腸子就掛在外面」醫護跨科搶命 寶寶現況曝光

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一名先天性腹裂新生兒出生時腸道外露，嘉義基督教醫院婦產科、小兒外科、新生兒科、麻醉科與護理團隊跨科接力照護，於出生後第11天完成腹壁縫合手術，寶寶最終平安出院。

黃琳淇醫師與寶寶開心合影。（圖／嘉義基督教醫院）

腹裂是一種先天性腹壁缺損疾病，發生率約每2,000至4,000名新生兒中出現1例，胎兒腸道未被腹膜包覆，直接暴露於羊水中，出生時常呈現水腫、增厚甚至發炎沾黏。

產婦梁小姐於懷孕29週由他院轉診至嘉基，經婦產部主任王培中醫師透過高層次超音波確診胎兒腹裂。王培中醫師表示，此類異常最早可於約12週產檢時發現，臨床上不少家長初期得知後，往往因擔憂預後而考慮終止妊娠，梁小姐夫妻則在醫療團隊完整說明與心理支持下，選擇勇敢迎接孩子到來。

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婦產科隨後安排密集產檢，持續追蹤胎兒腸道變化與羊水狀況，並與小兒外科及新生兒科召開跨科會議，擬定周全的生產與手術計畫。寶寶出生後，醫療團隊立即以溫濕無菌袋包覆外露腸道，降低水分流失與感染風險，同時建立靜脈管路與呼吸支持，穩定生命徵象後迅速轉入加護病房。

嘉基婦產部部主任王培中醫師。（圖／嘉義基督教醫院）

小兒外科主任張志洋醫師指出，腹裂寶寶極易出現體液流失、低體溫與電解質失衡，出生後第一時間的處置至關重要，團隊評估後採取「階段性復位」策略，以無菌腸袋覆蓋腸道，每日藉重力逐步將腸道回納腹腔。張志洋醫師強調，腹裂手術並非單純將腸子「放回去」，而是在保護腸道功能與維持全身穩定之間取得精準平衡。

兒童醫學部副部主任黃琳淇醫師說明，加護病房團隊每天依抽血數據與輸入輸出量精準微調液體與藥物劑量，護理團隊24小時守護腸道蠕動狀況，陪伴寶寶從完全仰賴靜脈營養，到順利進食、體重穩定成長後平安出院。

嘉基副院長楊正三表示，在低生育率時代更應珍惜每一個得來不易的生命，父母面對產前診斷結果時不需孤單承擔，透過婦產科、小兒外科、新生兒科、麻醉科與護理團隊的專業陪伴，許多看似困難的挑戰都有機會迎向希望。醫學研究亦顯示，腹裂寶寶若無合併嚴重併發症，存活率可超過95%，多數能健康成長。

嘉基團隊製作尿布蛋糕祝福寶寶平安健康。（圖／嘉義基督教醫院）

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