兩口肉換成毛豆「全死因風險降1成」 你的細胞工廠變身台積電！

減重醫師蕭捷健指出，民眾前往熱炒店用餐時，別再將毛豆退掉，因為根據研究顯示，僅需將兩口肉類替換成毛豆，全死因風險就能直接下降百分之十。他在臉書發文表示，只需要讓百分之三的維修工混進去，細胞工廠就會從隨時要爆炸的狀態，升級成台積電等級。

專家打趣說，由於健身風行，現在台北最流行的宗教是蛋白教，超商裡面全是各種雞胸肉。 （圖／Photo AC）

蕭捷健在臉書提到，現在台北最流行的宗教是蛋白教，超商裡面全是雞胸肉，包括原味、紐奧良、四川麻辣等口味，台灣的雞可能都要絕種了。他形容，每一個去健身房的人，臉上都寫著一句話：「只要我吞下的蛋白質夠多，就可以長出大肌肌！」

然而，《Nature》研究揭露一個真相，若瘋狂攝取紅肉與加工肉品，身體現在可能正在「失火」。蕭捷健表示，數萬人的大型統合分析發現，肉食怪獸體內有一種東西叫CRP（C-反應蛋白）會大幅升高，它就是體內的「火災警報器」。

當民眾瘋狂攝取動物蛋白，特別是紅肉時，警報器就會響個不停，這種現象稱為「慢性微發炎」。蕭捷健比喻，身體就像一間辦公室，每天請一堆熱血新兵（動物蛋白）進來，他們體力很好會幫忙蓋肌肉，但素質很差，會在辦公室抽菸、亂丟垃圾，還會跟隔壁的DNA吵架。這就是為什麼練得很壯，但每天早上起來都覺得精神不好，身體重得像被卡車輾過。

民眾若把餐盤裡僅僅百分之三的動物蛋白換成植物蛋白，一塊肉換成一盒豆腐或毛豆，全死因死亡率直接下降百分之十。 （示意圖／Pixabay）

蕭捷健提出解方，民眾只需要進行百分之三轉移，把餐盤裡僅僅百分之三的動物蛋白換成植物蛋白，一塊肉換成一盒豆腐或三片豆乾，CRP警報器就會立刻安靜下來，全死因死亡率直接下降百分之十。

他進一步說明，植物蛋白就像那群穿著藍色制服、拿著板手的「高級維修工」，他們進場不吵架，默默幫忙修補DNA、清理發炎的垃圾。民眾不需要把新兵全開除，只需要讓百分之三的維修工混進去，細胞工廠就會從隨時要爆炸升級成台積電等級。

蕭捷健也分享三種最強組合，包括用「全穀物」代替「加工肉」，心血管疾病風險下降百分之三十六；用「堅果」代替「加工肉」，心血管疾病風險下降百分之二十七，同時糖尿病風險也下降百分之二十二。他呼籲民眾下次去熱炒店，不要把毛豆和雪菜豆絲給退了。

