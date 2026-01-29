兩名台灣男子在日本被捕 涉嫌詐騙老嫗黃金

（中央社東京29日綜合外電報導）日媒今天報導，兩名台灣男子涉嫌在日本冒充警察等人士，騙取日本和歌山縣一名老嫗價值約3600萬日圓（約新台幣748萬元）的金塊後，被日本警方逮捕。

讀賣電視台（ytv）報導，此案被捕的人為出生於台灣的王姓犯嫌與陳姓犯嫌，分別為38歲與32歲。

這兩人本月9日之後，涉嫌佯稱是警察等人士，並打電話給和歌山縣一名70多歲老嫗稱「妳疑似是事件的共犯，為了證明妳的清白，請在指定的地方放置黃金」。

廣告 廣告

這兩人本月27日確認裝有受害者金塊的紙袋，放置在和歌山縣一間便利商店後，就把紙袋拿走。

日本警方在調查其他詐欺案的過程中，也派員尾隨這兩人，並在兩人拿走金塊時上前盤問，接著逮捕上述兩名犯嫌。

陳姓犯嫌本月26日才剛到日本，日本警方正朝著犯案後立即離境的犯罪手法調查此案。（編譯：楊惟敬）1150129