南部中心／綜合報導

歲末冬寒，正是愛心匯聚之時。圓山慈善事業發展協會攜手鹿港鎮公所，於近日舉辦「寒冬送暖關懷活動」。在協會核心人物、前鹿港鎮長楊慶財先生夫人楊陳雪子女士的號召下，結合在地企業與慈善團體，總計捐贈近兩噸優質大米，實質援助全鎮 400 餘戶低收入戶及弱勢家庭，在寒冬中傳遞最溫暖的社會力量。





兩噸大米暖人心！圓山慈善協會攜手鹿港鎮公所、各界企業寒冬送暖

寒冬送暖，圓山慈善事業發展協會，捐助弱勢物資！（圖／民視新聞）





公私協力精準關懷，這次救濟物資，由圓山慈善事業發展協會與楊陳雪子女士共同捐助，針對地方弱勢需求提供生活必需品。為了讓物資及時且精準地送達，活動獲得鹿港鎮公所的全力配合，透過行政系統讓關懷直送各鄰里，確保受助家庭都能感受到社會的溫情。 善心匯聚：在地企業共襄盛舉 除了具規模的大米捐贈，活動亦獲得彰化在地多個公益團體與企業熱烈響應，包括： 十方功德行善團、順興汽車行，公益領袖陳永聰先生帶領的夥伴團隊，知名品牌聰哥團長蛋黃酥，提供精美愛心物資贊助 。

廣告 廣告





兩噸大米暖人心！圓山慈善協會攜手鹿港鎮公所、各界企業寒冬送暖

圓山慈善事業發展協會號召，多個社團響應配合，共同出資捐助！（圖／民視新聞）





楊陳雪子女士雖未出席，但由其媳婦賴子凡女士代表出席致意。賴子凡女士在發言時感性表示，這場活動不僅是物資救濟，更是為了紀念與延續公公，前鹿港鎮長楊慶財先生的精神。 賴女士提到，楊前鎮長在任期間始終秉持「勤政愛民」的初衷，對地方弱勢的關懷從未間斷；婆婆楊陳雪子女士也一直銘記在心，即便今日不克前來，仍交代晚輩必須將這份愛心落實。她強調：「我們希望能將公公生前愛護鎮民的心意，轉化為這兩噸實質的大米，走入 400 多個家庭的餐桌，讓這份溫暖延續下去。」





兩噸大米暖人心！圓山慈善協會攜手鹿港鎮公所、各界企業寒冬送暖

思親傳愛，媳婦代表婆婆致意，傳遞公公前鹿港鎮長楊慶財先生，「勤政愛民」遺風！（圖／民視新聞）

鹿港鎮公所對此深表肯定，感謝圓山慈善協會、楊陳雪子女士及家屬、以及所有善心企業的無私奉獻。公所表示，未來將持續深化「公私協力」模式，凝聚更多社會資源，共同守護鹿港，打造充滿愛與尊嚴的共好家園。





原文出處：兩噸大米暖人心！圓山慈善協會攜手鹿港鎮公所、各界企業寒冬送暖

更多民視新聞報導

弱勢姐弟掉4千元禮券遭陌生家長花光 警要辦侵占罪

全國醫、牙、中醫三師攜手公益 送愛心到埔里關懷弱勢兒少

陳其邁全力打造！超人力霸王降臨愛河灣 高雄冬日遊樂園盛大登場

