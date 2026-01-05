兩國條例修法撤案 牛煦庭：林宜瑾匆匆忙忙 連滾帶爬

國民黨立委牛煦庭。（牛煦庭提供）

民進黨立委林宜瑾日前提案「兩岸人民關係條例」為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，被批評是法理台獨的《兩國條例》。國民黨發言人牛煦庭表示，國民黨都說好不當煞車皮了，怎麼民進黨還是匆匆忙忙連滾帶爬？台灣人民何苦繼續相信這群人呢？

牛煦庭指出，林宜瑾所謂「直指核心」，要求法律「順應真實」的提案，最終就像他的大師兄，民進黨立委蔡易餘一樣，灰頭土臉地自行退場。提案之前應該先跟蔡易餘請教一下，當年為何在民進黨多數時提類似的案，最後卻還是不了了之撤案。

牛煦庭表示，國民黨都說好不當煞車皮了，怎麼民進黨還是匆匆忙忙連滾帶爬？是因為修法後，陸委會海基會通通都要退場，有人官位不保所以作罷？還是受了哪些「境外勢力」的壓力？

牛煦庭說，不管理由是什麼，兩國論連民進黨自己那關都過不了，那不就自證高呼台灣國的激情，從頭到尾就是詐騙嗎？台灣人民何苦繼續相信這群人呢？

