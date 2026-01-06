兩國條例急撤案 蕭旭岑點名賴清德：繞修憲推法理台獨踢鐵板

國民黨副主席蕭旭岑（左）。（千秋萬事提供）

民進黨立委林宜瑾「兩國條例」修法撤案，國民黨副主席蕭旭岑研判撤案收場背後一定有美國的壓力，否則如果成案，美國總統川普訪問中國就有變數；賴清德總統原本想要繞過修憲的程序推動「法理台獨」與「新兩國論」騙票，卻踢到鐵板，但賴絕對不會善罷甘休。

林宜瑾提案將「兩岸人民關係條例」修改為「兩國條例」引發法理台獨疑慮，昨林宜瑾助理將該案從議事處收回，被藍委抓包還拿立可白塗消送案紀錄，林宜瑾稱還有其他立委要連署，將案子收回是為了讓修法更完整。

蕭旭岑6日在「千秋萬事」上表示，林宜瑾是賴系人馬，如果沒有賴清德的授意，林宜瑾絕對不會提出這項修法，而且還有20多位綠委連署，撤案收場背後一定有美國的壓力，否則如果成案，美國總統川普訪問中國就有變數。

但蕭旭岑認為，賴清德原本想要繞過修憲的程序推動「法理台獨」與「新兩國論」騙票，卻踢到鐵板，但賴清德絕對不會善罷甘休，一定會再找更適當的時機來推動，他奉勸賴清德接受國民黨主席鄭麗文的建議，盡早廢除民進黨的「台獨黨綱」。

蕭旭岑再預言，賴清德總統今年為了全面緊縮兩岸交流，將透過偵辦在野黨立委的司法手段讓民進黨取得國會多數，如果無法成功，就會「硬幹」，以行政命令方式執行。

蕭旭岑表示，連憲法法庭「五人幫」都可以違法復活，行政院可以不副署立法院三讀通過的法律，賴清德很有可能會以「前往境外敵對勢力為由」，用行政命令在內政部移民署限制立委出境，今年將進入行政命令取代立法的恐怖年。

