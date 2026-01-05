「兩國條例」提案傳撤案林宜瑾反駁 臉書遭出征：為什麼要鎖留言

民進黨立委林宜瑾近日提案修正《兩岸人民關係條例》，主張將法規名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除條文中「國家統一」相關文字，引發外界熱議，而在今（5）日，國民黨立委羅智強透露，林修正《兩岸人民關係條例》的提案已撤案，但被林本人否認。對此，許多網友也湧入林宜瑾的臉書，表示「為什麼要鎖留言」、「連藍白都不擋了，幹嘛不繼續衝」。

羅智強今天下午在臉書發文透露，林宜瑾修正《兩岸人民關係條例》的提案已撤案，相關貼文一出立刻引來大批網友留言。而林宜瑾不久後也在臉書發文上傳圖卡，當中寫道，國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案，跟大家報告法案最新進度：一、仍有同仁欲連署。二、此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間。三、議事處對我的提案做出許多修正建議。

而在《兩岸人民關係條例》提案傳出撤案後，許多網友也在林宜瑾替同黨立委林俊憲造勢的貼文留言表示，「連藍白都不擋了，幹嘛不繼續衝」、「上面怎不給留言」、「為什麼要鎖留言」、「徐巧芯找妳」、「置頂那篇為何不給留言」，截至今天晚間9點，已有高達600多則留言。至於林宜瑾3日宣布提案修正《兩岸人民關係條例》、以及今天回覆羅智強指控的貼文則有留言限制，僅有追蹤其粉專超過24小時的用戶才能留言。

