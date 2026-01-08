「兩國條例」沒撤案？林宜瑾認了：從立院議事處拿回來

民進黨立委林宜瑾日前提案《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，卻在送出僅僅兩天的時間緊急撤案，然而林宜瑾強調，「還沒成案何來撤案」。今（8日）受訪表示，那個案子是上星期五下班前拿過去的，星期一一大早就拿回來，所以議事處根本就還沒有作業。

林宜瑾認了將「兩國條例」從立院議事處拿回來（攝自中天新聞）

面對林宜瑾稱「還沒成案何來撤案」的說法，卻傳出立院議事處送案紀錄出現一整條用立可帶塗銷的痕跡，質疑這就是「撤案」的證據，對此林宜瑾表示，那個案子是從議事處把它拿回來，議事處根本也還沒有登載，還沒有打字，我們有同仁還要再連署，也有需要再修改，很純粹的把它從議事處拿回來，因為是星期五下班前拿過去的，星期一一大早就拿回來，所以議事處根本就還沒有作業。

林宜瑾重申，還沒有列案，何來撤案，這部法基本上一定要大修，原本一些修正的字眼，可能還不夠符合我們修這部法的精神，所以才又拿回來修改。

議事處收案紀錄本有一欄位遭到立可帶塗銷。（圖／讀者提供）

針對林宜瑾在議事處收案紀錄本上塗銷的舉動，有媒體人質疑，這恐怕已經涉犯偽造或變造公文書，該名助理最重恐面臨7年以下有期徒刑。

