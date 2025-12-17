兩國緊張…大學生遭「單方面取消」留學日本 陸教育部：當地治安惡化

根據日媒「朝日新聞」報導，在日中關係持續緊張之下，原本計畫赴日留學的中國留學生，近期接連遭校方「取消」留學資格，引發學生的不滿與質疑。

一名原定前往日本留學的中國大學生透露，校內學院主管明確表示「不建議前往日本」，即使學生本人表達堅持成行的意願，仍被告知「學校已經替你取消了」，讓他感到非常憤怒。該名學生表示，接獲取消通知時正值11月下旬，當時中國外交部剛發布對日本的旅遊警訊。中國教育部隨後也發布通知，聲稱「近期日本社會治安惡化，針對中國人的犯罪頻傳」，呼籲學生審慎評估赴日留學計畫。對此，遭取消留學資格的學生坦言感到相當失望。

根據統計，目前在日本的外國留學生中，有超過三成的中國籍學生，約12萬3千人。名古屋大學、北海道大學等國立大學已陸續接獲中止或延期新留學生入學的通知，之後這種趨勢是否繼續，仍有待觀察。部分中國研究生則表現出相對保留的態度，有人表示「國家利益或許應該優先」，也有人認為學生無法對此議題發表意見，期待未來日中關係能走向「開放、包容與友好」。

部分日本網友指出，中國政府與教育部並未提出具體統計數據，證明日本治安惡化，或對中國人的犯罪明顯增加，帶有政治操作的色彩。另一方面，也有日本網友持不同看法，認為「學生本身並沒有錯」，但正好可重新檢視優待外國留學生的政策，且日本的大學資源本就應優先照顧本國學生。

