總統賴清德。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





民進黨立委林宜瑾日前拋出修法震撼彈，擬將《兩岸人民關係條例》更名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除「國家統一前」等關鍵文字，形同在法律層次推進「兩國論」，引發政壇與社會高度爭議。然而，該案在輿論延燒之際，卻悄然撤回，動作之快耐人尋味。前立委邱毅直指，林宜瑾並非單獨行動，其背後恐牽動賴清德路線與民進黨內部權力結構。林宜瑾為什麼匆匆撤案？邱毅分析三種可能，其中包括，委內瑞拉總統馬杜羅被美軍綁架，賴清德怕了。

廣告 廣告

邱毅透過臉書指出，民進黨立委林宜瑾差點惹下大禍。她在20多名立委的連署下，提案修改《兩岸人民關係條例》，把兩岸改成兩國，把「國家統一前」等文字刪除。重點在林宜瑾的角色，她是賴清德嫡系子弟兵，賴清德參加競選活動時，常由她擔任主持人。

邱毅表示，林宜瑾提案被認定是賴清德授意，所以才會有20多名立委捧場。賴清德在台獨主持人專訪時，也狂言解放軍實力不夠，不敢武統。解放軍圍島軍演後，政壇傳出賴清德想要修法報復。

邱毅認為，總之，林宜瑾的動作絕對與賴清德有關。不過台獨硬了不到兩天就軟了，林宜瑾向立法院議事處偷偷撤案，弄的畫虎不成反類犬，淪為大笑柄，看來賴清德的民調又要掉了。

林宜瑾為什麼匆匆撤案？邱毅歸納有三種可能：

一、馬杜羅被美軍綁架，賴清德怕了。這一修法就是法理台獨，就逼得大陸非動手不可，而台軍根本不是對手。

二、美國出手阻止。川普不想賴清德成為麻煩製造者，製造出台海衝突，一個高市早苗已令他心煩，賴清德此舉更是玩火了。

三、民進黨內部反對聲浪大，兩岸軍力差距懸殊，一旦引發台灣戰爭，後果不堪收拾。

更多新聞推薦

● 兩國論修法惹火上身！林宜瑾閃電撤案 邱毅直指賴清德授意