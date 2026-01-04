兩國論入法引戰火！趙少康：讓賴清德自己去叫林宜瑾撤案

民進黨立委林宜瑾提出《兩岸人民關係條例》修正草案，擬將法案更名並刪除「國家統一前」字眼，已獲得逾20位黨籍立委連署，引發外界爭議。對此，資深媒體人趙少康認為，藍、白立委別當煞車皮，讓賴清德自己譴責林宜瑾，並且要求撤案。

趙少康。(圖/截自趙少康臉書)

趙少康今（4）日以「賴清德自己出來阻擋林宜瑾要求撤案」為題，在臉書貼文寫道，賴清德總統在元月1日新年文告中特別指責藍、白立委浪費時間，在立法院席次明明不夠三分之二，偏偏要提總統彈劾案，根本不會通過，只是虛晃一招。

廣告 廣告

趙少康認為，其實賴清德只講了一半，他還應該說，就算立法院通過了，還要聲請5個偉大的司法院大法官審理，賴清德口中「道德性」這麼高的5人憲法法庭會判決他彈劾成立嗎？

林宜瑾。(圖/中天新聞)

趙少康表示，民進黨賴清德子弟兵林宜瑾領銜提案修正《兩岸人民關係條例》，要將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並主張刪除原條文中「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土的用語，想要搞「法理台獨」。林宜瑾表示，台灣、中國一邊一國，希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。

趙少康指出，賴清德一方面說不會挑釁大陸，一方面任由子弟兵委員提出大陸最在意的「兩國論」，這不是「挑釁」什麼是「挑釁」？這不是「引戰」什麼是「引戰」？又要編列史上最高的國防預算，又要刻意製造兩岸緊張，賴系人馬到底在打什麼主意？是要幫助美國軍火商發兩岸戰爭財嗎？

趙少康表示，而且依照賴清德「不要浪費時間，好好辦正事」的邏輯，民進黨在立法院席次不過半，如果藍、白立委要阻擋，這個法律修正案根本通不過，那民進黨立委不是不幹正事在浪費時間？

趙少康強調，所以林宜瑾的刻意「引戰法案」，不應該由藍、白立委當煞車皮阻擋，而應該由賴清德總統自己親自譴責林宜瑾，並且要求立即撤案。

賴清德。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

陳水扁自爆：《卓院長下令，阿扁不來了》

阿扁開新節目NCC稱網路不受規範 網友罵聲連連

陳水扁新節目周日首播！NCC：網路不在規範內沒違規問題