兩國論提案不敢認？藍營酸林宜瑾大街嚷嚷、小巷惦惦撤案

藍營大酸林宜瑾根本就是「大街嚷嚷提案、小巷惦惦撤案」。（國民黨團提供／張睿廷台北傳真）

民進黨立委林宜瑾日前在臉書公開表示，將提案把《兩岸人民關係條例》修正為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除條文中「國家統一前」字樣，引發議論；不過，現傳出林宜瑾現已主動撤案，林本人對此仍否認到底，藍營大酸林宜瑾根本就是「大街嚷嚷提案、小巷惦惦撤案」。

國民黨立法院黨團5日指出，依立法院提案系統紀錄，林宜瑾確實在提案後自行撤案，白紙黑字均可查證，批評林宜瑾「大街嚷嚷提案、小巷惦惦撤案」，敢提不敢認，質疑這是否就是民進黨主張台獨的決心與勇氣。

國民黨團並提到，過去「兩國論」相關提案的前例中，民進黨立委蔡易餘的提案至少維持7天，如今林宜瑾的提案不到2天便自行撤回，事後卻不敢承認，根本是老狗玩不出新把戲。

國民黨團最後表示，若林宜瑾或民進黨團認為相關行為並非送案與撤案，歡迎盡速重新送案，讓全民檢視，世界也都在看。

