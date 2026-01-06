兩國論撐不到兩天！他嗆林宜瑾：歡迎來告

▲民進黨立委林宜瑾提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼。不過新聞曝光兩天後就撤案。（圖／林宜瑾辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼。不過新聞曝光兩天後就撤案，林宜瑾則否認撤案，案子根本還沒送議事處，哪來撤案。提案又撤案反遭藍營酸爆，國民黨團書記長羅智強說，他願意負言論責任，歡迎林宜瑾提告。

羅智強說，林宜瑾辦公室上星期五在送案的登記簿上登記，5日上午卻又用立可帶塗掉，如果有用立可帶塗掉，算不算撤案？「如果林宜瑾否認，我願意負擔言論責任，歡迎林宜瑾來告。然後讓法院，來調立法院的送案登記簿，看看有沒有立可帶擦掉這件事？林宜瑾，妳敢告嗎？」

羅智強說，他已到議事處確認，即便送案登記簿上的紀錄被立可帶塗掉，也看得出「人民」、「關係條例」、「草案」等字。若林宜瑾認為還沒提案，那就把案子送出來啊！「請問，林宜瑾，你什麼時候『再』送案啊？」

二天前民進黨立委林宜瑾在臉書公開表示，要提案將兩岸條例修正為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」。今傳出林宜瑾主動撤案，卻遭林宜瑾否認撤案。

國民黨團也在臉書說，依據立法院提案紀錄，林宜瑾的確是提案後，自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查。現在林宜瑾是大街嚷嚷提案，小巷惦惦撤案，敢提不敢認？原來這就是民進黨主張台獨的決心及勇氣？

國民黨團酸，兩國論提案前輩蔡易餘的提案至少還撐了七天，現在二天不到，自行撤案還不敢認，真的是老狗玩不出新把戲!「如果林宜瑾委員或民進黨團認為林宜瑾委員之前的提案行為不是送案及撤案，歡迎林宜瑾委員或民進黨團趕快送案，全民在線等！世界都在看！」

