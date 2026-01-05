「兩國論條例」林宜瑾撤案 徐巧芯爆料：被委內瑞拉嚇到

林宜瑾(左)提案又撤案，被酸這次比2020年的蔡易餘(右)縮得還快。（合成圖／示意圖／資料照）

綠委林宜瑾提修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，擬改名稱為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文「國家統一前」、「地區」等字眼，遭質疑可能創造兩國論。然而今(5日)稍早竟傳出，林宜瑾已悄悄撤案，藍委徐巧芯表示，聽說是被委內瑞拉嚇到。

林宜瑾近日提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼。林宜瑾3日強調，台灣、中國一邊一國不是口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。

藍委王鴻薇直酸，林宜瑾要繼續提好提滿，別像過去蔡易餘一樣撤案，也可直接提案廢止兩岸人民關係條例和陸委會。媒體人謝寒冰3日發文揶揄，2020年蔡易餘才提過，結果被說現在太危險，這一等就是5年，讓蔡易餘淪為笑柄！這次拜託別慫，一定要堅持到底！

藍營青年軍滿志剛提到，蔡易餘在2020年5月也提過，那次被藍營看破手腳，不只不阻擋，還大喊「讓他過」、「幫忙付二讀費」，結果民進黨自己嚇死了，最後在黨內壓力跟美國關注下，蔡易餘自己當縮頭烏龜，還留下千古笑話「柯總召當黑暗騎士，我當小丑又何妨？」

從提案書可見，至少獲得超過20位民進黨立委連署。然而14萬追蹤的粉專「政客爽」指出，民進黨「兩國修法」驚傳撤案了！政客爽嘲諷：萊爾校長怕變委內瑞拉總統？不是1/3才完成修法連署？只存活兩天也太孬了！這讓整天鬼叫台灣國的王義川情何以堪？

國民黨立委徐巧芯接受本報採訪時表示，「撤案比蔡易餘還快」、「聽說是被委內瑞拉嚇到」。

至於提案書上不少簽名潦草、難以辨認，被網友酸是隨時準備跳船不認帳，徐巧芯指出：「右上角簽了又劃掉那個是賴瑞隆」。

