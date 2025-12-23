兩國關係關鍵時期 加國總理卡尼任命投行金融家為駐美大使

加拿大總理卡尼(Mark Carney)22日宣布，金融家魏斯曼(Mark Wiseman)將出任該國下一任駐美國大使，這項任命正值這兩個主要貿易夥伴國家關係的關鍵時期。

魏斯曼將在明年2月15日正式上任，並將參加與美國就自由貿易協定修訂案的談判。

卡尼在一份聲明中表示：「在加美關係轉型的這一關鍵時期，魏斯曼帶來了豐富的經驗、人脈和深刻的承諾。」他說：「作為我們談判團隊的核心成員，他將有助於推進加拿大勞工、企業和機構的利益。」

魏斯曼接替了本月稍早宣布辭職的希爾曼(Kirsten Hillman)。

簡稱美墨加貿易協定(USMCA)的美國-墨西哥-加拿大協定(U.S.-Mexico-Canada trade pact)，將於2026年重新審查。美國總統川普(Donald Trump)在第一任期內促成了該協定的達成，並加入了一項條款，允許在2026年重新談判。

55歲的魏斯曼先前經營加拿大退休金(Canada Pension Plan)的投資基金，並管理安大略省教師退休金計畫(Ontario Teachers' Pension Plan)的股票型基金。他是卡尼的朋友，卡尼在2008年至2013年間管理加拿大中央銀行「加拿大銀行」(Bank of Canada)，並在2013年至2020年間管理英國央行英格蘭銀行(Bank of England, BOE)。

魏斯曼2016年成為全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)的高級董事總經理(senior managing director)兼全球主動型股票主管(global head of active equities)。

魏斯曼曾一度被認為是貝萊德執行長芬克(Larry Fink)的可能接班人，但由於他未能披露與一位同事的自願性關係，在2019年提前離職。

此後，他擔任亞伯達投資管理公司(Alberta Investment Management Corp.)主席。

今年10月，在安大略省政府於美國投放了反關稅廣告後，川普中斷了與卡尼的關稅談判。此前，川普堅持加拿大應成為美國的第51個州，兩國在春季爆發了激烈爭論，但目前已經平息。

加拿大是美國36個州的主要出口目的地。每天有價值近36億加幣(27億美元)的商品和服務跨越邊境流通。

美國約60%的原油進口，還有85%的電力進口來自加拿大。

加拿大還是美國最大的鋼鐵、鋁、鈾金屬的外國供應國，並擁有五角大廈亟需且正在為國家安全進行投資的34種關鍵礦產和金屬。(編輯：鍾錦隆)