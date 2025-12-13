兩地同日火警！台中南屯「警衝火場滅火」 新店餐廳起火冒濃煙

台中南屯及新北新店兩地接連發生火警！台中麵粉煎店2樓雨遮保麗龍起火，消防員警迅速到場避免火勢延燒，所幸無人受困。新北溫體牛肉餐廳晚間7點多起火，濃煙瀰漫整條街，居民抱著小孩驚慌疏散。兩起火警均未造成人員傷亡！

台中南屯及新北新店兩地相繼發生火警事件，所幸均未造成人員傷亡。台中南屯黎明路一段靠近南屯路二段的連棟店面，於晚間近6點發生火警，起火點位於2樓雨遮上的保麗龍，員警迅速到場確認無人受困後進行初步滅火，成功避免火勢延燒至樓上租屋處。另一起火警則發生在新北市新店中央五街，一家溫體牛肉餐廳於晚間7點多起火，濃煙充斥整條街道，附近居民紛紛疏散避難，消防隊及時到場將火勢撲滅。

南屯店面起火！警衝火場 直攻火點。(圖／TVBS)

台中南屯區的火警發生在黎明路一段靠近南屯路二段的地點，時間是晚上接近6點。現場畫面可見店面招牌後方不斷有火舌竄出，鄰近店家的民眾都紛紛跑出來關心。由於事發地點位於鬧區，加上正值用餐時間，引發民眾對火勢可能擴大的擔憂。

新店餐廳起火冒濃煙。(畫面翻攝自Threads @enchen_11_12)

所幸消防隊抵達前，員警已先行趕到現場救火，休假中的員警也自發協助交通管制。員警抵達後首先確認店內是否有人員受困，經查證發現起火的麵粉煎店當天只營業到下午5點，店內已無人員。現場確認起火點為2樓雨遮上的保麗龍材料，員警在確認無危險後立即衝向火點進行初步滅火，成功壓制火勢，避免火勢延燒至樓上租屋處。

同日，新北市新店區中央五街也發生一起火警。從高處俯視，可見一家夾在大樓社區中間販售溫體牛肉的餐廳，後方正熊熊燃燒並不斷冒出濃煙。火警發生在晚上7點多，附近住戶發現火勢後立即大聲警示，呼籲大家趕快疏散，有居民甚至抱著小孩衝到街上避難。當消防車抵達現場時，濃煙已經充斥整條街道。餐廳起火原因尚不明，所幸消防隊及時趕到，將火勢撲滅，這起事件同樣沒有造成人員傷亡。

