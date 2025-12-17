兩大國家級競賽獲多項獎 新北教育稱霸全國！

《圖說》新北市教育局以「未來教育新趨勢-數位課程教學領導中心『X+AI』」專案獲獎，右一為教育局長張明文。〈教育局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】第五屆「未來教育臺灣100」及「永續台灣創意教案」兩大國家級競賽，今〈17〉日舉行頒獎典禮，新北市雙雙奪下全國最多獎項，展現城市在AI教育與永續行動上的系統性布局與全國領先的教育創新力。

教育局長張明文感謝新北教師用心把AI 帶進課堂，把永續理念融入教學，讓孩子不只看見世界，也具備回應全球挑戰的能力。面對AI浪潮，新北已連續三年蟬聯全國數位學習獎項總數第一，今年更勇奪第8屆行政院政府服務獎「數位創新加值」，充分展現AI為教育現場帶來的實質改變。未來，新北將以「AI＋教育」作為數位治理核心，持續打造全臺最具智慧力與永續力的教育示範城市。

《圖說》竹林中學榮獲「玉山銀行受託翁啟惠教育業務公益信託特別獎」。〈教育局提供〉

張明文表示，由遠見·天下文化主辦的「未來教育臺灣100」競賽，今年以「AI時代，共融未來」為主軸，新北自全國413件創新成果脫穎而出，共有17件入選，蟬聯全國第一。青山國中小「『猶』愛而生」課程透過戲劇結構與科技引導學生進入歷史現場，體悟人性與同理的重要性；橫山國小「骨頭大探索」則以博物館戶外學習結合動物結構分析，讓偏鄉也能創造高效學習。

《圖說》新北市福和國中以「SynBin 智能烏托邦」教案榮獲企業特別獎「玉山銀行最佳創意」獎。〈教育局提供〉

教育局也以「未來教育新趨勢——數位課程教學領導中心『X+AI』」專案獲獎，完整呈現新北以課程為本、科技為動力，打造跨校共備、示例發表與教師實作的創新平台，讓 AI 成為各學科前進的助力。

在「永續台灣創意教案」徵選，在全國逾160件優質教案中，新北教師同樣展現永續教育的深度與行動力，共有7件作品獲獎，勇奪全國之冠。福和國中開發的「SynBin智能烏托邦」以 AI 垃圾辨識、跨域表演與生活科技打造校園特色課程，引導學生思考人機共存與資源回收。

《圖說》新北市立樟樹國際實創高中教師團隊榮獲「元大金控特別獎」。〈教育局提供〉

文林國小「見微知著・角落生物」運用虛擬場景結合國土綠網等開放資料庫，帶領學生探究野生動物、環境與人類活動間的關係，讓永續不只是學習概念，而是能在生活中付諸行動的能力。