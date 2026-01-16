兩大國航優惠開搶！早鳥現折萬元 春節機票2886元起

【記者莊偉祺／台北報導】迎接農曆春節及2026年重要活動，兩大國航即日起推出好康優惠，包含「年貨大街」方案飛出境2886元起，長短程航線都將陸續增班，還有開搶早鳥專案飛出國，團費可現折萬元。

華航配合農曆春節推出「年貨大街」限時方案，即日起精選台灣出發航線最低78折起優惠，多航點價格萬元有找，如桃園至香港886元起、曼谷4200元起、大阪9660元起、西雅圖1萬6212元起、鳳凰城1萬8480元起、倫敦2萬1672元起、布拉格2萬3650元（以上為未稅價）。

同步推出「分享旅行回憶」徵稿活動，旅客投稿就有機會獲得區域線不限航點經濟艙來回機票，以及限定飛行夾克專屬好禮。

另看好韓流文化、海景美食及購物體驗深受歡迎，釜山成為旅客新興必去清單，自3月29日起桃園-釜山增為每週18班，新春優惠未稅價6216元起；長程航線方面，4月2日起桃園 -布拉格增至每週3班，8月5日起桃園 -紐約則增至每週5班，未來逐步增為每日1班。

此外，近日機上娛樂全面升級，率先成為台灣首家導入Disney+的航空公司，將超人氣影集、動畫與電影帶上雲端。

長榮航空今（16日）宣布將於海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，與合作旅行社共同推出相關行程，首場比賽將於4月13日在澳洲布里斯本盛大登場，即日起開放報名，只要在1月30日前完成報名，即可享有早鳥優惠，團費現折1萬元，名額有限。

這次「長榮航空高爾夫球公開賽」首站比賽選定澳洲布里斯本，結合旅行社規劃7天6夜的行程，可一次挑戰4座黃金海岸冠軍級球場，本次決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行。

往返布里斯本航班將搭乘長榮航空皇璽桂冠艙，賽事期間全程入住五星級聖殿灣洲際度假村的Marina View房型，餐飲則安排榮獲2025帽子餐廳的高級海鮮餐廳「Blowfish Qcean Grill +Bar」。

此外，這次頒獎晚宴也將加碼多項好禮，冠軍得主可獲得長榮航空全球不限航點來回商務艙機票1張，現場也會舉辦抽獎活動，送出包含免費機票等好康。

「長榮航空高爾夫球公開賽」決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行。長榮航空提供

