兩大在野合併新政黨「中道改革連合」力抗高市早苗...葉建揚：短時間衝刺對在野反而不利

日本眾議院在首相高市早苗日前宣布解散後啟動改選，將於2月8日迎來投開票，先前與自民黨斷開長年聯盟關係的公明黨與立憲民主黨組成新政黨「中道改革連合」，會在此次力抗自民黨與日本維新會的執政聯盟。對此，台日產經友好促進會會長葉建揚今（30日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪表示，短時間衝刺的選舉其實對在野來說是更大的挑戰，先前有媒體報導，高市此次解散的其中一個目的，也是為了趁兩黨合併尚未成熟時進行反制。

談到眾議院解散，葉建揚說明，所謂的「冒頭解散」就是國會會期一開始，就宣布解散，而有媒體在說高市在宣布前有得到消息，公明黨走了後很積極地在跟立憲民主黨接觸，當時還沒傳出要解散國會，而公明黨和立憲民主黨認為今年4月或7、8月時有改選的契機，所以兩黨早就私下討論聯合或合併事宜。



葉建揚說，高市早苗當然也想趁現在還沒成熟的時候，自身民調又高，馬上來宣布解散反制，所以雖然改選時間很短，但對在野黨來講其實是更大的挑戰。



葉建揚指出，在短時間之內，如果這些新興政黨或是相對來說地方組織沒有那麼強，衝刺選舉對在野黨的挑戰是比自民黨還大。



葉建揚說，公明黨跟立憲民主黨要整合成立一個「中道改革連合」，被人笑稱「中國知道」，中國一定也會在此次選舉花很多功夫，當初水產品開放時也發動很多虛假訊息的攻擊，拋出許多變造的照片，日本在這方面跟台灣一樣，受認知作戰狀況嚴重。

