兩大專科藥美登場！這家罕病策略大進擊 醫療生態再添強心針
財經中心／余國棟報導
保瑞(6472)宣布旗下負責全球銷售業務的Upsher-Smith於美國推出用於治療5歲以上患有裘馨氏肌肉失養症（Duchenne Muscular Dystrophy，DMD）的品牌學名藥KYMBEE™（Deflazacort Tablets），預期進一步擴大病友支持版圖；而旗下另一罕病專科用藥VIGAFYDE® 亦於11月底前進加州迪士尼度假村，參與全美最大規模癲癇醫師與病友聚會Epilepsy Awareness & Education Expo，為保瑞集團在小兒神經領域的專科實力寫下新篇章，也持續投注於實踐對病友社群的長期承諾。
保瑞成立於2007年，是一家領先的製藥服務公司，保瑞以整合 CDMO（委託開發與製造服務）與藥物開發銷售的「雙引擎」商業模式，協助製藥與生技合作夥伴優化產品開發流程、加速上市時程、擴大供應規模以滿足全球患者的需求。公司亦專注於美國的利基市場及罕見疾病領域。
保瑞董事長盛保熙表示：「我們於今年1月在美國上市Deflazacort Tablets，並持續耕耘病友社群，現在隨著KYMBEE™ 品牌學名藥的推出，我們不僅於明尼蘇達州自製生產、透過Upsher-Smith的Promise of Support®方案提供此藥品，並與罕病與複雜專科治療方案領導業者Orsini深度合作，可望解決病友與照護者家庭所經歷的諸多系統性問題。」董事長盛保熙進一步指出，Promise of Support®是專為罕病患者設計的完整支援計畫，涵蓋用藥取得、保險流程協助與經濟補助。透過快速啟動用藥與專業藥事協調服務，協助患者與醫療團隊減少治療旅程中的障礙。
除KYMBEE™調整銷售模式上市，VIGAFYDE®在美國的滲透率亦持續提升，團隊於美國「癲癇意識月」期間帶著品牌吉祥物「小紫龍Viggy」前進加州迪士尼，參與全球規模最大的癲癇關懷與教育博覽會，與病患、家屬、醫療人員及倡議者一起推廣疾病認知，透過衛教資訊與親子互動活動，提升社會對癲癇與罕病照護的關注與支持。
美國研究機構Towards Healthcare預估，北美非新分子新藥的品牌藥物市場規模年複合成長率（CAGR）約為8.47%，將於2035年達到8,672億美元，此類藥物的銷售模式可提升患者對藥品品質的信任與醫護端的處方意願，在美國藥品體系扮演相當關鍵的角色。
